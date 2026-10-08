KIJEV NASTAVLJA NAPADE DRONOVIMA NA RUSKE REGIONE: Ima poginulih i ranjenih civila
GUVERNER Moskovske oblasti, Andrej Vorobjov, danas je izvestio da je 57-godišnji muškarac poginuo usled napada dronom u Podoljsku.
Jedna osoba je poginula u Kurskoj oblasti, jedna u Moskovskoj, a u Luganskoj Narodnoj Republici ubijene su tri osobe u ukrajinskim napadima dronovima, prenosi agencija RIA Novosti.
Guverner Moskovske oblasti, Andrej Vorobjov, danas je izvestio da je 57-godišnji muškarac poginuo usled napada dronom u Podoljsku. Jedna žena je takođe povređena i dobiće neophodnu medicinsku pomoć, naveo je guverner.
Tokom protekla 24 sata, Oružane snage Ukrajine su izvele brojne napade na Lugansku Narodnu Republiku, izvestio je lider regiona, Leonid Pasečnik.
- Republika je i dalje izložena masovnim neonacističkim napadima. Tri osobe su poginule, petoro odraslih i jedno dete je ranjeno - napisao je Pasečnik na Telegramu.
Prema rečima regionalnog lidera, ukrajinske snage su udarile u automobil u krugu bolnice u Lisičansku, ubivši ženu i ranivši muškarca i mladu ženu. Automobil je napadnut na auto-putu Belokurakino-Troicko, kada je je muškarac poginuo, a njegova supruga je ranjena.
Takođe, dodaje Pasečnik, ukrajinski dron je udario u vozilo na autoputu Stanica Luganska-Belovodsk i ubio vozača. Još jedan kamion je napadnut u Stanici Luganskoj, kada je jedna osoba ranjena.
U Perevalsku, ukrajinske snage su gađale automobil na benzinskoj pumpi i ranile dvanaestogodišnjeg dečaka i njegovu majku.
Pasečnik dodaje da su ukrajinske snage takođe napale civilnu infrastrukturu, stambene zgrade i vozila u Lugansku, Krasnom Luču, Pervomajsku, Severodonjecku, kao i u opštinskim okruzima Novoajdarski, Troicki i Krasnodonski. Lokalne vlasti i službe za vanredne situacije su uključene u otklanjanje posledica, dodao je Pasečnik.
- Neprijateljski dron napao je privatnu kuću u selu Ilek, Belovski okrug. U napadu je poginuo 53-godišnji muškarac. Iskreno saučešće porodici i prijateljima. Kuća je uništena nakon napada - napisao je guverner Kurske oblasti, Aleksandar Hištajn, na Maksu.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: EPSKI SNIMAK BORBE RUSKOG VOJNIKA U UKRAJINI: Ranjen uništava dva drona i spasava živu glavu
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