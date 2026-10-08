"UKRAJINSKI SUKOB JE U PAT POZICIJI" Rubio: Postoje samo dva izlaza, a drugi je izuzetno opasan

SJEDINjENE Američke Države će nastaviti da traže pregovaračko rešenje za sukob u Ukrajini koji je postao izuzetno opasan, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Foto: Tanjug/ (Eric Lee/Pool Photo via AP)

- Pokušavali smo i nastavićemo da pokušavamo da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo doprineli okončanju rata putem pregovora - rekao je Rubio na konferenciji za novinare u Lisabonu.

Državni sekretar je dodao da Sjedinjene Države ne vide mogućnost vojnog rešenja sukoba i smatraju da je neophodno da se on što pre zaključi putem pregovora.

Za rešavanje sukoba u Ukrajini biće potrebni ustupci obe strane, kazao je američki državni sekretar, naglasivši da za postizanje rešenja, svaka strana mora nečega da se odrekne kako bi se postigao mir.

O pat poziciji

On je primetio da je rat u Ukrajini izuzetno opasan jer, kako je ukazao, izgleda da je došao do pat pozicije.

- Pat pozicija se može završiti samo na dva načina. Prvi je sporazum. Drugi način za okončanje pat pozicije je eskalacija. Ovo je izuzetno opasno. Eskalacija bi mogla brzo da transformiše rat između dve zemlje u mnogo širi i daleko opasniji regionalni sukob - upozorio je Rubio.

Sjedinjene Države zalažu se za trajno, održivo i pravedno rešenje ukrajinskog sukoba, rekao je Rubio.

- Upravo tome ćemo i dalje težiti - zaključio je Rubio.

Podsetimo, on je nedavno izjavio da SAD vide da se situacija oko Ukrajine ne razvija u pravcu okončanja sukoba, ali da je Vašington fokusiran na to da izdejstvuje okončanje sukoba ako je to moguće.

(Sputnjik)