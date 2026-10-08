PREKO LAŽNIH ROĐAKA DO ŠPANSKOG DRŽAVLJANSTVA: Uhapšeni pripadnici grupe koji su Senegalcima omogućavali upis u matične knjige

PRIPADNICI španske Nacionalne policije razbili su kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici omogućavali da migranti iz Senegala, uz pomoć lažnih papira, dobiju državljanstvo Španije. Tokom akcije, uhapšeno je 13 osoba, među njima i vođe grupe, a zaplenjeno je 24.000 evra i 39 falsifikovanih pasoša.

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Kako je saopšteno, policijska istraga je počela nakon što su otkriveni dokazi koji ukazuju na to da senegalski državljani koji žive u raznim gradovima u provinciji La Korunja možda koriste falsifikovana dokumenta kako bi na prevaru dobili špansko državljanstvo. Prvi rezultati su pokazali da nije reč o izolovanim slučajevima, već o dobro razvijenoj mreži.

- Agenti su razotkrili kriminalnu grupu, na čijem čelu je bilo nekoliko osoba, a svaki pripadnik imao je svoju ulogu - navodi se u saopštenju. - Članovi grupe su imali zadatak da nalaze ilegalne migrante, da obezbeđuju za njih falsifikovanu dokumentaciju, koju bi zatim podnosili nadležnima za dobijanje državljanstva.

Šema je uključivala simuliranje porodičnih veza između podnosilaca zahteva i trećih lica koja su fiktivno preuzela status roditelja ili direktnih rođaka. Ove osobe su se pojavljivale pred nadležnim organima, dostavljajući dokumentaciju pripremljenu da bi se simulirala legitimna porodična veza i i tako na prevaru ispunili uslovi za sticanje španskog državljanstva.

- Organizacija, koju su činili nekoliko naturalizovanih državljana senegalskog porekla i advokat, bila je odgovorna za koordinaciju pribavljanja potrebne dokumentacije, pripremu podnosilaca zahteva i sprovođenje odgovarajućih administrativnih procedura, pružajući korisnicima sveobuhvatnu uslugu usmerenu na zaobilaženje kontrola dokumenata utvrđenih važećim propisima - navodi se u policijskom saopštenju.