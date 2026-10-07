MI SVOJE UČENIKE CENIMO I BRINEMO O NJIMA: Peskov o masovnim protestima u francuskoj:
RUSKE vlasti čine sve što mogu da poboljšaju obrazovni sistem zemlje, osiguravajući da ostane ispred globalnog nivoa, rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.
- Sve što se dešava u Francuskoj je unutrašnja stvar Francuske. Imamo svoje ruske učenike, koje cenimo, i za koje i vlada i predsednik čine sve što je moguće da dalje usavršavaju obrazovni sistem, da otvore nove obrazovne ustanove, nove škole i nove obrazovne centre - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o reakciji Kremlja na masovne studentske proteste u Francuskoj.
Napomenuo je da se u Rusiji svake godine otvaraju i renoviraju hiljade škola.
- Ovo su, zapravo, stvarne akcije za poboljšanje našeg obrazovnog sistema i da on zaista bude na visokom globalnom nivou. A sudeći po onome što se dešava u Francuskoj, čak i ispred globalnog nivoa, ako se francuski obrazovni sistem uopšte može dovesti u vezu sa svetskim nivoom - naglasio je Peskov.
Srednjoškolci u Francuskoj već drugu nedelju protestuju zbog prebukiranih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. Neke od protesta pratili su nemiri. Prema poslednjim izveštajima, privedeno je više od 6.000 ljudi, većina njih maloletnici.
- Naravno, učenici koji pale svoje škole, kante za smeće, automobile i napadaju policajce su loši učenici - dodao je portparol Kremlja.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole
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