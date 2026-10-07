NASTAVLJAJU SE ĐAČKI PROTESTI: U Parizu na ulice izašli studenti Fakulteta političkih nauka
Nastavlja se đački protest u Francuskoj.
Napeto je, uz barikade u Bulevaru Sen Žermen, u Parizu gde su ustali studenti Fakulteta političkih nauka, čuvenog "Sijans Po" koji predstavlja jednu od referentnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Policija je na studente ispaljivala suzavac, a došlo je i do sučeljavanja. "Radile" su i palice. Ima i povređenih.
Istovremeno, da bi se izbegli dalji sukobi i pokušalo sa smirivanjem strasti, ministar obrazovanja Eduar Žefre je odlučio da do kraja sedmice bude prekinuto održavanje nastave u licejima. Ipak, bilo je sporadičnih akcija.
Učenici i nastavnici liceja "Marija Kiri" u Marselju okupili su se ispred škole u okviru mirnog protesta. Otvorena je istraga za pokušaj ubistva posle prijave koju je protiv policajca podneo srednjoškolac priveden u Belforu. Sindikati prosvetnih radnika pozvali su na štrajk i ponovo na demonstracije sutra.
U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez zabranio je korišćenje šok bombi protiv đaka zbog kojih su neki tokom protesta postali invalidi. Društvenim mrežama kruži snimak starije gospođe koja plače i moli specijalce u trku da prestanu da nasrću na decu. S druge strane, u protest su se umešali i "Crni blokovi" koji koriste priliku da ispolje svoju standardnu aktivnost, obračunavaju se sa snagama reda i uništavaju imovinu.
Liderka liderka francuskih suverenista i predsednički kandidat Marin Le Pen je poručila da je neophodno da se stvari dovedu u red.
- Treba osigurati bezbednost nastavnika, podići im plate. Uspotaviti politiku u kojoj će razbijači plaćati štetu – poručila je Le Penova.
Mnogobrojne reakcije izazvala je i izjava američkog predsednika Donalda Trampa da su "islam i imigracija" odgovorni za mobilizaciju srednjoškolaca u Francuskoj. Tako je "Hafington post" naglasio da se "Donald Tramp meša u francuski đački bes, i potpuno greši". Njegovu poruku "Mond" naziva kontroverznom u već veoma napetoj situaciji. Mnogobrojni mediji ističu da u Francuskoj do sada nije uspostavljena nikakva veza između ovog pokreta i verskih ili identitetskih zahteva.
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