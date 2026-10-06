"NISU IZVUKLI POUKU" Šojgu žestoko o planovima Zapada za Avganistan

IZAJVE sa Zapada o mogućem povratku vojne infrastrukture i vojnih objekata u Avganistan apsolutno su neprihvatljive, rekao je sekretar ruskog Saveta za bezbednost Sergej Šojgu.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Smatramo da su apsolutno neprihvatljive izjave sa Zapada o mogućem povrtaku vojne infrastrukture SAD i NATO na teritoriju Avganistana. Očigledno je da iz istorije nisu izvukli nikakvu pouku - rekao je Šojgu na sastanku sa avganistanskim ministrom spoljnih poslova Amirom Hanom Mutakijem u Moskvi.

Rusija je, kako je rekao, zainteresovana za jedinstven i miran Avganistan i spremna je da sarađuje sa Kabulom u borbi protiv terorizma i šverca narkoticima.



Šojgu je predložio da se obnovi saradnja između Avganistana i ŠOS.

(Sputnjik)