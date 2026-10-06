BIVŠI ŠEF NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE IZA REŠETAKA: Sumnjiče ga za špijunažu i izdaju

POLICIJA je uhapsila bivšeg šefa nemačke spoljne obaveštajne službe BND Augusta Haninga, pod sumnjom za špijunažu, saopštilo je u utorak savezno tužilaštvo.

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Haninga je policija uhapsila u njegovoj kući, a njegov navodni saučesnik, koji je u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti privatnosti identifikovan samo kao Manfred D, pod sumnjom da je Haningu predao stotine poverljivih dokumenata u zamenu za novac, priveden je u Bavarskoj, prenosi "Dojče vele".

Prema rečima tužilaštva, vlasti su izvršile pretrese na imanjima oba osumnjičena, kao i na lokacijama u Berlinu.

Tokom Haningovog mandata na čelu obaveštajne službe, Manfred D. je bio njegov šef kabineta. Nakon toga je do 2009. godine radio pod Haningom i u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

On se tereti za "pomaganje i podržavanje pokušaja izdaje i špijunaže protiv države".

Mark Henrihman, predsednik Odbora nemačkog parlamenta za nadzor nad obaveštajnim službama, rekao je nakon hapšenja da Nemačka "neće tolerisati izdaju tajni".

Haning je bio na čelu agencije od decembra 1998. do novembra 2005. godine, a potom je prešao u Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova gde je radio kao državni sekretar do novembra 2009. godine.

Prema saopštenju tužilaštva, on se suočava sa optužbama koje uključuju navodnu špijunažu, otkrivanje državnih tajni, pokušaj izdaje i rad kao agent tajne službe.

"Dojče vele" piše da je ovaj slučaj "najveći špijunski skandal veka u Nemačkoj koji se odvija u realnom vremenu".

(RT Balkan)