"INFORMATIVNI TRIK" Peskov: Nemačka veštački stvara neprijatelja u Rusiji da bi opravdala militarizaciju

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da nemački lideri veštački stvaraju sliku Rusije kao neprijatelja kako bi opravdali povećane izdatke za militarizaciju.

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Komentarišući upozorenje šefa nemačke Federalne obaveštajne službe (BND) Martina Jegera o riziku da se Nemačka umeša u mogući oružani sukob sa Rusijom, Peskov je rekao da je reč o "informativnom triku", prenela je RIA Novosti.

- Veštačko stvaranje prolaznog neprijatelja kako bi se opravdali troškovi militarizacije. To je ono što Savezna Republika Nemačka radi - rekao je Peskov novinarima.

(Tanjug)