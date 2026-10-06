"INFORMATIVNI TRIK" Peskov: Nemačka veštački stvara neprijatelja u Rusiji da bi opravdala militarizaciju
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da nemački lideri veštački stvaraju sliku Rusije kao neprijatelja kako bi opravdali povećane izdatke za militarizaciju.
Komentarišući upozorenje šefa nemačke Federalne obaveštajne službe (BND) Martina Jegera o riziku da se Nemačka umeša u mogući oružani sukob sa Rusijom, Peskov je rekao da je reč o "informativnom triku", prenela je RIA Novosti.
- Veštačko stvaranje prolaznog neprijatelja kako bi se opravdali troškovi militarizacije. To je ono što Savezna Republika Nemačka radi - rekao je Peskov novinarima.
(Tanjug)
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