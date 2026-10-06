Svet

"INFORMATIVNI TRIK" Peskov: Nemačka veštački stvara neprijatelja u Rusiji da bi opravdala militarizaciju

В. Н.

06. 10. 2026. u 12:19

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da nemački lideri veštački stvaraju sliku Rusije kao neprijatelja kako bi opravdali povećane izdatke za militarizaciju.

ИНФОРМАТИВНИ ТРИК Песков: Немачка вештачки ствара непријатеља у Русији да би оправдала милитаризацију

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Komentarišući upozorenje šefa nemačke Federalne obaveštajne službe (BND) Martina Jegera o riziku da se Nemačka umeša u mogući oružani sukob sa Rusijom, Peskov je rekao da je reč o "informativnom triku", prenela je RIA Novosti.

- Veštačko stvaranje prolaznog neprijatelja kako bi se opravdali troškovi militarizacije. To je ono što Savezna Republika Nemačka radi - rekao je Peskov novinarima.

(Tanjug)

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