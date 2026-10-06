LITVANIJA OTVARA VRATA NATO BAZAMA: Moskva najavljuje reakciju
RAZMEŠTANjE NATO baze i nuklearnog oružja u Litvaniji dodatno će eskalirati tenzije, a Rusija će biti primorana da preduzme mere, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Oboje je deo vojne infrastrukture. A ako se nečija vojna infrastruktura približi našim granicama, onda se, naravno, to ne može shvatiti nikako drugačije osim kao korak ka eskalaciji tenzija. Isto važi i za razmeštanje nuklearnog oružja na teritoriji susedne države - poručio je Peskov.
Ni jedno ni drugo, dodaje Peskov, neće doprineti stabilnosti i predvidivosti na evropskom kontinentu.
Naprotiv, prema njegovim rečima, postaće još jedna značajna eskalacija tenzija.
- Što se tiče Rusije, naravno, ona će biti primorana da preduzme sve neophodne mere kako bi garantovala sopstvenu bezbednost - zaključio je portparol Kremlja.
Parlament Litvanije glasao je za ukidanje ustavne zabrane nuklearnog naoružanja u zemlji, u prvom od dva glasanja potrebna za izmenu ustava.
Predloženu izmenu podržalo je 106 od 141 poslanika, dok je drugo glasanje zakazano za 12. januar, preneo je Rojters. Za usvajanje izmene potrebna je dvotrećinska većina u oba glasanja.
(RT Balkan)
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