ŽESTOK SUKOB U PARLAMENTU JERMENIJE: Poslanici se potukli usred sednice (VIDEO)

SEDNICA jermenske Narodne skupštine prekinuta je danas nakon što je rasprava između poslanika frakcija "Građanski ugovor" i "Jaka Jermenija" prerasla u tuču.

Foto: Printskrin/Twitter/@APA_English

Prema pisanju "Armenpresa", incidentu je prethodila rasprava poslanika Edgara Gazarjana i predsednika parlamenta Rubena Rubinijana.

❗️?? Fight breaks out between lawmakers in Armenia’s parliament #Armenia https://t.co/IozfT1Top0 — APA News Agency (@APA_English) October 6, 2026

Gazarjan je kritikovao rad predsednika parlamenta i način određivanja dnevnog reda, dok mu je Rubinjan isključio mikrofon, uz obrazloženje da govori o pitanjima koja nisu na dnevnom redu.

Armenian MPs settled their dispute with fists The conflict broke out between MPs from the ruling Civil Contract party and representatives of the opposition Strong Armenia party. The verbal altercation quickly escalated into a physical fight inside the parliament building. https://t.co/iCmmgRdH0v — BT News (@btnewsaz) October 6, 2026

Nakon međusobnih optužbi poslanika u sali došlo je do fizičkog sukoba, nakon čega je predsedavajuća proglasila pauzu.

Po nastavku sednice, Rubinjan je upozorio Gazarjana da bi zbog ponavljanja ometanja rada mogao da bude udaljen iz sale, najpre na jedan, a zatim na sedam dana.

Na dnevnom redu sednice su određivanje broja članova istražne komisije koja se bavi pitanjima vezanim za Jermensku apostolsku crkvu i izmene Zakona o praznicima i danima sećanja Republike Jermenije.

(Rt Balkan)