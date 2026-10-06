NOVI FRONT NA BLISKOM ISTOKU: Huti protiv "islamskog NATO", u nebo podignuto 100 vojnih aviona

JEMENSKI Huti preuzeli su odgovornost za direktan raketni napad na glavni međunarodni aerodrom u Rijadu, u okviru masovnog talasa napada usmerenih na aerodrome, vojne baze i naftnu infrastrukturu širom Saudijske Arabije.

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Portparol vojnog krila Huta, Jahja Sari, izjavio je u ponedeljak uveče da je ta grupa – zvanično poznata kao "Ansar Alah" – izvela tri operacije koristeći "veliki broj" balističkih i krstarećih raketa, kao i dronova, kao odgovor na pojačane napade na Jemen koje podržava Saudijska Arabija.

Prvi napad bio je usmeren na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu i, prema Sarijevim tvrdnjama, rezultirao je "direktnim i preciznim pogotkom", pri čemu je došlo do poremećaja u vazdušnom saobraćaju.

Drugi napad je ciljao rafineriju kompanije "Saudi Aramko" u Rabigu, gde je, kako grupa tvrdi, direktan pogodak izazvao požare. Treća operacija je navodno bila usmerena na aerodrom u Abhi, vazduhoplovnu bazu "Kamis Mušait", vojni kamp "Akifa" i druge "osetljive lokacije" u Nadžranu i Džizanu.

Saudijske vlasti se nisu oglasile povodom konkretnih tvrdnji o direktnim pogocima na aerodrom i rafineriju, niti su potvrdile da li su napadi Huta izazvali poremećaje na aerodromu "Kralj Kalid".

Međutim, tročlana vojna koalicija Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, poznata kao "islamski NATO", aktivirala je svoje snage i naredila brzo slanje trupa u kraljevinu.

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U zajedničkom saopštenju osudili su "pokušaj napada" na svete gradove Meku i Medinu, kao i napade na saudijske gradove i civilnu i ekonomsku infrastrukturu.

Grupa je odlučila da "odmah pređe na praktičnu realizaciju obaveza u okviru kolektivne odbrane" i preduzme mere kako bi obezbedila dogovorene vojne snage i kapacitete, kao i njihovo "brzo razmeštanje" u Saudijskoj Arabiji. Navedeno je da taj potez ima za cilj jačanje vojne gotovosti i integracije, kao i osnaživanje "kolektivnih kapaciteta" tri zemlje "za suočavanje sa pretnjama i njihovo suzbijanje".

Prema izveštajima medija, snažne eksplozije čule su se u severnom delu Rijada, u blizini aerodroma "Kralj Halid". Novinar agencije AFP izvestio je da je čuo "snažnu eksploziju", a stanovnici su naveli da su potresi od eksplozija zatresli prozore u tom području.

Huti su upozorili međunarodne avio-kompanije da ne koriste saudijski vazdušni prostor, proglasivši ga zonom vojnih operacija, izuzev vazdušnog prostora iznad Meke i Medine.

Grupa je saopštila da je ovaj napad predstavljao odgovor na 60 saudijskih vazdušnih i raketnih udara na Sanu i provincije Al Džauf, Taiz, Hodeida, Sada i Marib tokom prethodna 24 sata, u kojima je, prema njihovim navodima, bilo civilnih žrtava. Sari je tvrdio da su saudijske snage izvele 1.576 napada od početka najnovije eskalacije sukoba.

Do ove razmene vatre dolazi u trenutku kada Saudijska Arabija i njeni saveznici u Jemenu pojačavaju veliku kontraofanzivu protiv Huta.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom navodi da oko 100 borbenih aviona pruža neprekidnu vazdušnu podršku dok vladine snage pokušavaju da povrate teritoriju izgubljenu duž jemenske obale Crvenog mora i oko strateški važnog moreuza Bab el Mandeb. Koalicija tvrdi da je uništila 324 "cilja visoke vrednosti" koji pripadaju Hutima.

Snage koje podržava Saudijska Arabija saopštile su u ponedeljak da su ponovo zauzele Dubab i obližnja mesta Bab i Hadid, a očevici su za AP izjavili da su videli vladine tenkove i trupe kako ulaze u ta mesta. Huti su demantovali izveštaje o širem povlačenju, dok su se borbe takođe intenzivirale oko grada Taiz.

Sjedinjene Države takođe pomažu saudijskoj kampanji pružanjem obaveštajnih podataka, identifikacijom ciljeva i operativnim planiranjem, rekli su za AP američki i regionalni zvaničnici. Ambasada SAD u Rijadu upozorila je Amerikance da budu na oprezu zbog mogućih napada raketama i dronovima.

Prema podacima UN, obnovljeni sukobi odneli su živote stotina boraca na obe strane i primorali više od 145.000 ljudi da napuste svoje domove od septembra.

Saudijska Arabija je prvi put intervenisala u Jemenu 2015. godine kako bi podržala međunarodno priznatu vladu, nakon što su je Huti prethodne godine proterali iz Sane. Sukobi velikih razmera značajno su se smanjili nakon primirja postignutog uz posredovanje UN 2022. godine.

Borbe su ponovo eskalirale prošlog meseca. Huti su optužili Rijad za uvođenje nezakonite blokade Jemena, dok Saudijska Arabija tvrdi da je ta grupa pojačala napade raketama, dronovima i pomorske napade usmerene na samu kraljevinu i na brodove u Crvenom moru.

Do ove eskalacije dolazi u trenutku kada je moreuz Ormuz i dalje zatvoren za većinu brodova, a pregovori između SAD i Irana o okončanju sukoba su u zastoju.

Nekoliko saveznika Saudijske Arabije pojačalo je vojnu podršku kraljevini. Velika Britanija je pristala da obezbedi dopunu goriva u vazduhu za saudijske borbene avione, dok Francuska šalje trupe, radare i sisteme protivvazdušne odbrane kako bi pomogla u zaštiti Janbua, naftnog čvorišta na Crvenom moru.

(RT Balkan)