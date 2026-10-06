RUSIMA PALI U RUKE UKRAJINSKI VOJNI PODACI: Haker probio sisteme i otkrio lokacije tajnih data centara
PRORUSKI haker PalačPro je provalio u centre podataka u Ukrajini i dobio pristup dokumentima koji pripadaju Oružanim snagama Ukrajine.
Konkretno, to je uključivalo imejl servere koje koristi vojno odeljenje, aplikaciju "Armija+" i servis za razmenu poruka Sonata.
Štaviše, uspeo je da identifikuje koordinate tajnih centara podataka koji pripadaju kompanijama DeNovo, Parkovi, porodici Giga, Vola, VNET, TTK i drugima.
(Sputnjik)
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