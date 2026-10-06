Svet

RUSIMA PALI U RUKE UKRAJINSKI VOJNI PODACI: Haker probio sisteme i otkrio lokacije tajnih data centara

D.D.

06. 10. 2026. u 08:46

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PRORUSKI haker PalačPro je provalio u centre podataka u Ukrajini i dobio pristup dokumentima koji pripadaju Oružanim snagama Ukrajine.

РУСИМА ПАЛИ У РУКЕ УКРАЈИНСКИ ВОЈНИ ПОДАЦИ: Хакер пробио системе и открио локације тајних дата центара

Foto: Photo by Chirayu Trivedi on Unsplash

Konkretno, to je uključivalo imejl servere koje koristi vojno odeljenje, aplikaciju "Armija+" i servis za razmenu poruka Sonata.


Štaviše, uspeo je da identifikuje koordinate tajnih centara podataka koji pripadaju kompanijama DeNovo, Parkovi, porodici Giga, Vola, VNET, TTK i drugima.

(Sputnjik)

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