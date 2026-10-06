"DO 2030. GODINE IMAĆEMO NOVU REALNOST": Stub otkrio kada stiže novi svetski poredak
NOVI svetski poredak biće uspostavljen do 2030. godine, izjavio je finski predsednik Aleksandar Stub.
- Ne znam kada će se svet smiriti. Dajte mu još pet godina. Do 2030. godine verovatno ćemo imati neku vrstu novog poretka - rekao je Stub u intervjuu za medije.
Finski predsednik je takođe izrazio stav da se svet trenutno nalazi u prelaznom periodu, što, kako je rekao, čini situaciju prilično složenom.
(Sputnjik)
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