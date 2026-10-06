Svet

"DO 2030. GODINE IMAĆEMO NOVU REALNOST": Stub otkrio kada stiže novi svetski poredak

D.D.

06. 10. 2026. u 08:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVI svetski poredak biće uspostavljen do 2030. godine, izjavio je finski predsednik Aleksandar Stub.

ДО 2030. ГОДИНЕ ИМАЋЕМО НОВУ РЕАЛНОСТ: Стуб открио када стиже нови светски поредак

Foto: Tanjug/AP Photo, Jr./Rod Lamkey (FRE)

- Ne znam kada će se svet smiriti. Dajte mu još pet godina. Do 2030. godine verovatno ćemo imati neku vrstu novog poretka - rekao je Stub u intervjuu za medije.

Finski predsednik je takođe izrazio stav da se svet trenutno nalazi u prelaznom periodu, što, kako je rekao, čini situaciju prilično složenom.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"