NOVI svetski poredak biće uspostavljen do 2030. godine, izjavio je finski predsednik Aleksandar Stub.

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- Ne znam kada će se svet smiriti. Dajte mu još pet godina. Do 2030. godine verovatno ćemo imati neku vrstu novog poretka - rekao je Stub u intervjuu za medije.

Finski predsednik je takođe izrazio stav da se svet trenutno nalazi u prelaznom periodu, što, kako je rekao, čini situaciju prilično složenom.

(Sputnjik)