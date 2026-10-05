Svet

TENZIJE NA GRANICI SAD I MEKSIKA SVE VEĆE: Nakon napada na američko osoblje, Meksiko rasporedio 500 vojnika

Ј.О.С.

05. 10. 2026. u 20:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Meksika Klaudija Šeinbaum saopštila je danas da je njena zemlja rasporedila 500 vojnika na granicu sa Teksasom, nakon što su Sjedinjene Američke Države prijavile da je američko osoblje bilo na meti vatre.

ТЕНЗИЈЕ НА ГРАНИЦИ САД И МЕКСИКА СВЕ ВЕЋЕ: Након напада на америчко особље, Мексико распоредио 500 војника

Unsplash

Prema njenim rečima, vojnici su stacionirani u saveznoj državi Tamaulipas gde se narko-karteli Severoistok i Zaliv bore za kontrolu nad teritorijom.

SAD su oba kartela klasifikovale kao strane terorističke organizacije u februaru prošle godine

Šeinbum je izjavila da su SAD izvestile da je na njih "pucano sa meksičke granice", dodajući da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije pružila nikakve dokaze, prenosi AP.

Navela je da je Meksiko ponudio slanje trupa duž Rio Grandea.

Američki ambasador u Meksiku Ronald Džonson je napisao u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks da je pucano na pripadnike Obalske straže SAD. 

Naveo je da će meksički vojnici koji su sada raspoređeni na granici direktno sarađivati sa američkim snagama. 

- Nameravamo da zajedno patroliramo sa obe strane naše zajedničke granice, zaštitimo naše zajednice i omogućimo da kriminalnim i terorističkim organizacijama bude teže da deluju - rekao je Džonson u objavi.

Podsetimo, krajem septembra 2026. godine, pripadnici američke Obalske straže su tokom patrole na reci Rio Grande (na granici sa Teksasom) bili meta pucnjave iz vatrenog oružja sa meksičke strane.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tramp povukao sve B-1 bombardere: Šta se dešava?

Tramp povukao sve B-1 bombardere: Šta se dešava?