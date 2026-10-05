TENZIJE NA GRANICI SAD I MEKSIKA SVE VEĆE: Nakon napada na američko osoblje, Meksiko rasporedio 500 vojnika

PREDSEDNICA Meksika Klaudija Šeinbaum saopštila je danas da je njena zemlja rasporedila 500 vojnika na granicu sa Teksasom, nakon što su Sjedinjene Američke Države prijavile da je američko osoblje bilo na meti vatre.

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Prema njenim rečima, vojnici su stacionirani u saveznoj državi Tamaulipas gde se narko-karteli Severoistok i Zaliv bore za kontrolu nad teritorijom.

SAD su oba kartela klasifikovale kao strane terorističke organizacije u februaru prošle godine

Šeinbum je izjavila da su SAD izvestile da je na njih "pucano sa meksičke granice", dodajući da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije pružila nikakve dokaze, prenosi AP.

Navela je da je Meksiko ponudio slanje trupa duž Rio Grandea.

Američki ambasador u Meksiku Ronald Džonson je napisao u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks da je pucano na pripadnike Obalske straže SAD.

Naveo je da će meksički vojnici koji su sada raspoređeni na granici direktno sarađivati sa američkim snagama.

- Nameravamo da zajedno patroliramo sa obe strane naše zajedničke granice, zaštitimo naše zajednice i omogućimo da kriminalnim i terorističkim organizacijama bude teže da deluju - rekao je Džonson u objavi.

Podsetimo, krajem septembra 2026. godine, pripadnici američke Obalske straže su tokom patrole na reci Rio Grande (na granici sa Teksasom) bili meta pucnjave iz vatrenog oružja sa meksičke strane.