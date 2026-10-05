VAŠINGTON U STRAHU: Amerikanci zatvaraju ambasadu nakon ruskih napada u Ukrajini?

Američki državni sekretar Marko Rubio nije isključio mogućnost obustave rada američke ambasade u Ukrajini nakon ruskih upozorenja stranim diplomatama o opasnostima od nastavka rada u ukrajinskoj prestonici.

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- Imamo ambasadu tamo. Odlučićemo da li je bezbedno da budu tamo ili ne. Oni to govore mesecima, upozoravaju diplomate da odu mesecima. Ne mislim da je iko iznenađen što je Kijev pogođen. Mislim da svi to razumeju - kazao je Rubio i dodao:

- Svakodnevno analiziramo bezbednost svake američke diplomatske misije širom sveta.

- Ako se pojavi pretnja za koju verujemo da zahteva promenu statusa određene diplomatske misije, onda ćemo to učiniti. To tamo još nismo uradili - zaključio je američki državni sekretar.

Kako je ranije podsetio portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, Moskva je na svaki mogući način upozorila strane ambasade u Kijevu na opasnosti od nastavka rada u ukrajinskoj prestonici.

On je naglasio da je odluka o tome da li će se tamo nastaviti rad sada na samim državama.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Rusija će nastaviti intenzivne uzvratne udare na vojne ciljeve u Ukrajini kao odgovor na teror Kijeva nad ruskim građanima.

(Sputnik Srbija)