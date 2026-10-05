OGLASIO SE RUBIO: Evo šta kaže o povlačenju američkih aviona iz britanske baze

PENTAGON je u nedelju potvrdio da su se svi njegovi bombarderi u Verfordu vratili u baze u Americi.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Uklanjanje američkih bombardera sa RAF-a Verford nije direktno povezano sa hapšenjem petorice muškaraca u blizini baze, rekao je američki državni sekretar.

- Ministarstvo rata stalno preraspodeljuje resurse tamo gde je potrebno. Takođe se redovno dešavaju rotacije - rekao je Marko Rubio.

- Dokumentovali smo šta se dogodilo prošle nedelje. Ne bih to direktno povezao sa potezom koji je napravljen - dodao je.

Državni sekretar je rekao da je „novi avioni koji dolaze, stari avioni koji odlaze“ normalno.

Na pitanje da li i dalje ima poverenja u bezbednost u Verfordu, Rubio je rekao da Amerika i dalje ima poverenja u bezbednost svih svojih baza i da britanski zvaničnici „ne mogu biti saradljiviji“.

Broj 10 je ponovio taj stav ranije u ponedeljak kada je portparol rekao da je baza u Glosterširu, dugogodišnji dom američkih snaga, i dalje bezbedna.

Rubiovi komentari dolaze nakon što je Pentagon juče potvrdio uklanjanje bombardera, uključujući B-1, B-2 i B-52, iz Verforda.

Vazduhoplovna baza bila je meta sumnjivog terorističkog napada 27. septembra.

Pet državljana Velike Britanije u dvadesetim godinama uhapšeno je zbog sumnje na eksplozivne zločine i terorizam u blizini vojnog objekta.

Oni su od tada pušteni uz kauciju, kao i britansko-iranski državljanin koji je uhapšen zbog sumnje da je pripremao terorističke akte 1. oktobra.

Na pitanje u ponedeljak da li je baza i dalje bezbedna, portparol premijera je odgovorio: „Da“.

Portparol je rekao da „neće komentarisati vojne odluke drugih zemalja“ i takođe je odbio da komentariše da li je premijer razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o toj odluci.

Rekli su da „nije bilo promene stava“ u vezi sa bazom i da vlada „ulaže 470 miliona funti u obezbeđivanje odbrambenih baza širom Velike Britanije“.

Tri američka aviona su sletela u Južnu Dakotu u nedelju, rekli su anonimni američki zvaničnici za „Njujork tajms“.

Jedan je rekao da su se konkretniji detalji o pretnji pojavili u roku od 24 sata pre nego što su bombarderi povučeni.

Neki avioni i posada su otišli ​​dok su se još uvek organizovali letovi za dopunjavanje goriva zbog hitne situacije, navodi se u izveštaju.

Zvaničnik Pentagona je u nedelju izjavio da su svi američki bombarderi na bazi RAF Verford sada „premešteni na svoje matične stanice u Sjedinjenim Državama“.

Rekli su da su američke bombarderske snage i dalje spremne za „sposobnosti preciznih globalnih udara“, uključujući i misije koje počinju i završavaju se u kontinentalnom delu SAD.

Premijer je u sredu rekao da postoji „snažna indikacija da je Iran igrao ulogu“ u ranijem incidentu.

Iran je negirao bilo kakvu umešanost.

Dva izvora iz Pentagona rekla su mreži NBC News, da je među užurbanim povlačenjem najmanje 12 bombardera bilo i nekoliko koji su upravo stigli kao deo rotacije.

RAF Verford je važna baza za američke vojne operacije. Služi kao sedište američkog 501. krila za borbenu podršku i 420. eskadrile vazduhoplovnih baza, prema veb-sajtu jedinice.

Služi kao „preferirana prednja operativna lokacija bombardera u Evropi za Globalnu udarnu komandu američkog vazduhoplovstva“.

Verfordova uloga u ratu u Iranu

U martu je nekoliko američkih bombardera B-1 Lanser stiglo u vojnu bazu kao deo američkih operacija nakon pokretanja rata u Iranu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Uklanjanje bombardera dolazi u trenutku kada Tramp razmatra opcije za svoj rat protiv Irana, uključujući nove napade, uprkos svojim početnim obećanjima da će kampanja trajati nekoliko nedelja.

- Doneću odluke o Iranu. Iran je desetkovan. Dakle, jedino pitanje je da li će to biti lakši ili teži put - rekao je Tramp novinarima u subotu.

Dopisnik Dejvid Blevins, rekao je da bi uklanjanje bombardera moglo da signalizira promenu pravca Bele kuće.

- Ranije ove nedelje, predsednik Tramp je nagovestio da SAD i Velika Britanija već neko vreme sarađuju na ovoj antiterorističkoj operaciji - rekao je.

- Ako je to tačno, zašto je ova odluka doneta tek sada? Neki sugerišu da je to zato što su SAD, pod svojim vrhovnim komandantom Donaldom Trampom i Pentagonom, odlučile da smanje vojnu operaciju u Iranu i da im je bio potreban razlog za to -

Urednica za odbranu i bezbednost Debora Hejns rekla je da SAD „ne bi olako donele odluku“, dodajući - Jasno je da i dalje postoji pretnja oko baze -

Ona je rekla da odnos između Velike Britanije i SAD „ostaje veoma blizak“ na operativnom nivou.

- Oni očigledno žele bazu u Velikoj Britaniji kao svoju isturenu operativnu lokaciju kako bi mogli da sprovode operacije - dodala je ona.

- Ako je doneta odluka da trenutno jednostavno nije bezbedno da bombaši budu tamo - što očigledno izgleda da jeste bio slučaj, morali su da ih premeste... nadali biste se da na radnom nivou postoji razumevanje i poverenje u antiterorističku policiju, bezbednosne službe koje su uključene u ovu istragu -

(Sky News)