ĐACI U PRITVORU, SPREMA SE NOVI BUNT: Francuski učenici ne miruju

Profesor, koji je poliven benzinom na marginama mobilizacije srednjoškolaca u mestu Sjota u blizini Marselja, podneo je tužbu.

Foto: Goran Čvorović

Šesnaestogodišnjak je zbog toga priveden juče ujutro i zadržan u policiji u okviru istrage. Žena napadnuta sprejom pretvorenim uz upaljač u bacač plamena, takođe je podnela tužbu. Policijsko zadržavanje tim povodom za uhapšenog petnaestogodišnjaka je produženo.

To su samo neki od epiloga đačkih protesta koji od danas (ponedeljak) prete da dobiju novu dinamiku. Sve dobija i politički karakter pred predsedničke izbore za koje se kampanja već zahuktava. Ekstremna levica oličena u Nepotčinjenima Žan-Lika Melanšona podržava do kraja đake, vladajući blok ovu stranku optužuje da instrumentalizuje protest za svoje potrebe, dok suverenistička desnica ima svoje viđenje, uz podršku učenicima, ali uz jasno povlačenje crvenih linija kada je reč o nasilju.

– Naravno da je mobilisanje đaka legitimno, kada je reč o profesionalnom usmeravanju, ili o godinama ulaska na tržište rada. U Nemačkoj se to u proseku dešava sa 24 godine, a u Francuskoj sa 27. Ili, kada je reč o povećanju plata zaposlenih u prosveti i privlačnosti profesije. Jer, ko danas želi da radi taj posao? Svi se žale da nema dovoljno ljudi koji se prijavljuju na konkurse, kada ste tako slabo plaćeni, kada zaostajete za prosekom OECD, kada imate bezbednosne probleme. Svima je ostalo u sećanju odsecanje glave profesoru Samijelu Patiju, ubistvo nastavnika Dominika Bernara. Sve to ne podstiče ljude da postanu nastavnici – poručio je Andreja Kotarac, portparol Marin Le Pen.

Ali, Kotarac ističe da treba napraviti jasnu razliku između legitimne pobune i nasilja.

- Važno je osuditi nasilje. Kada napadnu direktora škole, kao što se dogodilo, kada je srednjoškolac zamalo bio zapaljen, kada napadaju vatrogasce, ja to ne prihvatam – kaže portparol Nacionalnog okupljanja, ističući da je levica u više navrata do sada pozivala da se glasa za aktuelnu vlast.

Istovremeno, treba istaći i to da je među đacima primetan i veliki broj maskiranih momaka starijeg uzrasta od njih koji se, maskirani, mešaju s učesnicima protesta samo da bi pravili nered.

U školama već postoji ozbiljna neizvesnost oko daljeg održavanja nastave. Neki direktori liceja razmatraju čak i mogućnost da pojedine škole ostanu zatvorene tokom dela naredne sedmice. Zabrinutost se već proteže sve do školskog raspusta koji počinje za dve sedmice. Razmišlja se i o onlajn nastavi. To bi, međutim, buntovnoj mladeži ostavilo samo više prostora za izlazak na ulicu.

Glavni događaj trebalo bi da usledi sutra (utorak). Pozivu srednjoškolskih i studentskih organizacija za nastavak bunta pridružilo se i više reprezentativnih sindikata zaposlenih u prosveti. Pojedini sindikati pozivaju nastavnike i druge zaposlene na štrajk, tako da sve to najavljuje mnogo širu mobilizaciju nego što je prvobitno izgledalo da će biti.

Novo je i to da se jaki nacionalni sindikati, poput Se-Že-Te i FO, otvoreno stavljaju na stranu srednjoškolaca. Pozvali su svoje aktiviste da dolaze pred blokirane liceje, pomažu učenicima i budu uz njih, dok od vlasti traže da policija prestane da interveniše protiv đaka.