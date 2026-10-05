TRAŽE ZABRANU EVROPSKE LEVICE ZBOG NEMIRA U FRANCUSKOJ: Optuženi da su organizovali proteste u školama (FOTO)

U EVROPSKOM parlamentu pokrenuta je inicijativa za istragu Evropske levičarske alijanse, koja bi u krajnjem ishodu mogla da dovede do gubitka registracije i finansiranja iz budžeta EU. Kao jedan od razloga navode se aktivnosti povezane sa protestima u školama u Francuskoj. Inicijativu je pokrenula desničarska grupa Evropskih konzervativaca i reformista (ECR), koja traži da se ispita da li je levičarska alijansa prekršila vrednosti EU.

Foto: Printskrin Politiko

Evropski levi savez bi mogao da se suoči sa glasanjem u Evropskom parlamentu ovog meseca nakon što ECR počne da prikuplja potpise.

Potpredsednik desničarske grupe Evropskih konzervativaca i reformista u Evropskom parlamentu počeo je u petak da prikuplja potpise kako bi iznudio glasanje o zahtevu da nadzorno telo političkih stranaka EU istraži Evropsku levičarsku alijansu (ELA) zbog kršenja vrednosti EU, navodi se u imejlu koji je video POLITIKO.

Foto: Printskrin Politiko

Proces bi na kraju mogao dovesti do ukidanja registracije i gubitka finansiranja EU - što je u suštini zabrana - za Evropsku ligu za slobodu (ELA).

U njoj se nalaze španski Podemos, danska Enhedslisten, italijanska Levica i portugalski Bloko de Eskverda. Glasanje bi se održalo na plenarnoj sednici 19. oktobra.

Parlament bi trebalo da preduzme mere jer je kancelarija francuskog premijera, Sebastijana Lekornija, optužila francuskog poslanika El Ajlendske lige (ELA), stranku "Nepokorna Francuska" (LFI), za organizovanje školskih protesta, od kojih su neki postali nasilni, rekao je potpredsednik ECR-a Čarli Vajmers.

Foto: Printskrin Politiko

Potrebno mu je 180 potpisa od najmanje tri političke grupe do 16. oktobra, što je prag koji bi mogao da dostigne uz podršku desničarskih i krajnje desničarskih poslanika.

Ali, Evropska liga za obrazovanje (ELA) je uzvratila udarac.

- Stajanje uz mlade ljude koji traže bolje obrazovanje nije kršenje vrednosti EU - rekla je kopredsednica ELA Katarina Martins.

- ECR, čiji članovi redovno napadaju upravo te vrednosti, zloupotrebljava proceduru EU kako bi pokušao da skrene pažnju sa istraga o kršenju vrednosti EU od strane krajnje i ekstremne desnice - dodala je.

U Francuskoj, lider Republikanaca i predsednički kandidat Bruno Retailo je u četvrtak izjavio za BFM da se "pitanje zabrane LFI pojavilo" nakon nereda i nazvao stranku "fasciniranom nasiljem".

Kada se nađe na plenarnoj sednici, predlog za pokretanje procesa o Evropskoj narodnoj partiji (ELA) bi zahtevao podršku desnocentrične Evropske narodne partije da bi bio usvojen.

Kancelarija šefa EPP-a Manfreda Vebera odbila je da komentariše.

(Politiko)

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