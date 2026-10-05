IRAN UPOZORIO SAVEZNIKE SAD NA BLISKOM ISTOKU: Ako budemo svedoci nove agresije, odgovor će biti drugačiji
PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je u nedelju da će svako naredno korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana.
On je naglasio da Iran očekuje od svojih suseda da se pridržavaju principa dobrosusedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi iranska državna novinska agencija PressTV.
- Ako u budućnosti budemo svedoci nove agresije SAD i cionističkog režima i ako teritorija susednih zemalja bude iskorišćena za napade na Iran, odgovor će svakako biti drugačiji - upozorio je Bagei.
Naglasio je da sve zemlje u regionu imaju gorko iskustvo sa vojnim prisustvom i intervencijama SAD i poručio da su te zemlje i Iran "večni susedi".
Bagei je naveo da je Iran brzo i jasno preneo svoje nezadovoljstvo zemljama u regionu, posebno onima koje su obezbedile teritoriju i logistiku SAD i izraelskom režimu tokom vojne agresije.
On je istakao da ove zemlje snose međunarodnu odgovornost zbog učešća u agresivnim akcijama i podsetio da su na marginama Generalne skupštine UN, iranski zvaničnici imali dobre sastanke sa gotovo svim zemljama južnog dela Persijskog zaliva.
Bagei se takođe osvrnuo na prisustvo izraelskog premijera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upozorivši da cionistički režim pokušava da poseje razdor u regionu.
Pozvao je susedne države da ne dozvole da njihove kapacitete i teritoriju zloupotrebe strane koje nisu pokazale nikakvo poštovanje prema bezbednosti i prosperitetu regiona.
(Tanjug)
Preporučujemo
SAD ŠALjU DODATNE SNAGE U IZRAEL Vala: Potencijalne eskalacije uoči izbora u obe zemlje
04. 10. 2026. u 21:05
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O KIMU: Dobro je slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa
04. 10. 2026. u 12:47
MOSKVA I TEHERAN SNAŽE SAVEZ: Medvedev otkrio šta sve Rusija gradi i razvija sa Iranom
04. 10. 2026. u 12:09
PLANIRALI NAPAD NA JEVREJE U MANČESTERU: Dvojica Iranaca uhapšena na početku Jom Kipura
03. 10. 2026. u 15:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)