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IRAN UPOZORIO SAVEZNIKE SAD NA BLISKOM ISTOKU: Ako budemo svedoci nove agresije, odgovor će biti drugačiji

В. Н.

05. 10. 2026. u 09:08

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PORTPAROL iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je u nedelju da će svako naredno korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana.

ИРАН УПОЗОРИО САВЕЗНИКЕ САД НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Ако будемо сведоци нове агресије, одговор ће бити другачији

Foto: Maryam Rahmanian/Shutterstock Editorial/Profimedia

On je naglasio da Iran očekuje od svojih suseda da se pridržavaju principa dobrosusedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi iranska državna novinska agencija PressTV.

- Ako u budućnosti budemo svedoci nove agresije SAD i cionističkog režima i ako teritorija susednih zemalja bude iskorišćena za napade na Iran, odgovor će svakako biti drugačiji - upozorio je Bagei.

Naglasio je da sve zemlje u regionu imaju gorko iskustvo sa vojnim prisustvom i intervencijama SAD i poručio da su te zemlje i Iran "večni susedi".

Bagei je naveo da je Iran brzo i jasno preneo svoje nezadovoljstvo zemljama u regionu, posebno onima koje su obezbedile teritoriju i logistiku SAD i izraelskom režimu tokom vojne agresije.

On je istakao da ove zemlje snose međunarodnu odgovornost zbog učešća u agresivnim akcijama i podsetio da su na marginama Generalne skupštine UN, iranski zvaničnici imali dobre sastanke sa gotovo svim zemljama južnog dela Persijskog zaliva.

Bagei se takođe osvrnuo na prisustvo izraelskog premijera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upozorivši da cionistički režim pokušava da poseje razdor u regionu.

Pozvao je susedne države da ne dozvole da njihove kapacitete i teritoriju zloupotrebe strane koje nisu pokazale nikakvo poštovanje prema bezbednosti i prosperitetu regiona.

(Tanjug)

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