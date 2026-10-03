VAŽAN KORAK U BORBI PROTIV EBOLE: Više od 250 ljudi uključeno u ispitivanje novog leka u Kongu

VIŠE od 250 ljudi uključeno je u ispitivanje eksperimentalnog leka koji bi mogao da spreči zarazu ebolom u Kongu, što stručnjaci ocenjuju kao važan korak u borbi protiv najsmrtonosnije epidemije ebole u toj centralnoafričkoj zemlji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Lek je namenjen virusu Bundibugjo, koji izaziva brzo širenje epidemije, a protiv kojeg trenutno ne postoji odobrena vakcina niti terapija, prenosi AP.

Ispitivanje je počelo u julu i jedno je od nekoliko istraživanja pokrenutih u cilju pronalaženja zaštite i načina da se bar uspori širenje epidemije.

Od proglašenja epidemije ebole sredinom maja na istoku Konga potvrđeno je najmanje 8.300 slučajeva, uključujući oko 4.000 smrtnih ishoda.

Prema navodima vlasti, epidemija se proširila na sedam provincija i i dalje se širi brže nego što zdravstvene službe uspevaju da je prate i obuzdaju.

U okviru istraživanja testira se eksperimentalni antivirusni lek kompanije "Džilead" pod nazivom obeldesivir, koji se uzima ubrzo nakon sumnjivog kontakta sa virusom kako bi se sprečio razvoj bolesti.

Ovakav pristup naziva se postekspoziciona profilaksa ili PEP, a cilj leka je da spreči razvoj bolesti Jedna od učesnica ispitivanja, poznatog kao EBO-PEP, rekla je za AP da se u avgustu uključila u istraživanje nakon što je njen suprug bio pozitivan na ebolu.

Kako je navela, do sada niko iz njene porodice nije razvio simptome.

Ona je kazala da zna za čitava domaćinstva u kojima se zaraza proširila nakon što je jedan član porodice bio pozitivan na ebolu. Ebola se prenosi tek nakon pojave simptoma.

Osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima moraju da čekaju da vide da li će se razboleti.

Utvrđivanje osoba sa visokim rizikom od razvoja infekcije virusom Bundibugjo, odnosno praćenje kontakata, pokazalo se kao težak zadatak u Kongu.

Ispitivanje, koje koordinira medicinska humanitarna organizacija ALIMA, ima za cilj da uključi gotovo 1.000 odraslih osoba i dece starije od 12 godina koji su u prethodnih pet dana bili u kontaktu sa potvrđenim slučajem zaraze, ali još nemaju simptome.

Polovina učesnika dobiće placebo. Učesnici se prate svakodnevno tokom 21 dana, uz završni telefonski razgovor nakon 42 dana, rekao je lekar Godfroid Basara, koji učestvuje u istraživanju.

Iz organizacije ALIMA naveli su da će učesnici kod kojih počnu da se razvijaju simptomi odmah dobiti potpornu terapiju, za koju je dokazano da može biti korisna ukoliko se simptomi otkriju u ranoj fazi. Ukoliko se pokaže da je lek efikasan, mogao bi da pomogne u prekidanju lanca zaraze.

- Za razliku od vakcine, kojoj mogu da budu potrebni dani ili nedelje da pruži zaštitu, ovaj lek deluje drugačije. Takođe se razlikuje od terapije za lečenje bolesti, jer je namenjen osobama koje još nemaju simptome - rekao je koordinator istraživanja ALIMA, lekar Žilavogi Žan Pol Jasa.

Lekar Žak Zavadi, koji u okviru ALIMA učestvuje u istraživanju u centru gde se ono sprovodi, rekao je da je većina učesnika spremna da učestvuje, ali da je bilo teško motivisati neke osobe koje žive daleko od centra da se prijave.

On je naveo da se istraživanje ponekad prekida kada učesnici saznaju da su članovi njihovih porodica preminuli od ebole. Partneri u istraživanju su i Nacionalni institut za biomedicinska istraživanja Konga i francuski institut ANRS za nove zarazne bolesti.

Dok se nove vakcine razvijaju na drugim mestima, Kongo je počeo da vakciniše zdravstvene radnike vakcinom "Ervebo", koja se pokazala efikasnom tokom prethodnih epidemija ebole izazvanih drugim, rasprostranjenijim tipom virusa.

Vlasti su saopštile da bi "Ervebo" mogla da pruži određeni stepen zaštite i od virusa Bundibugjo, ali se još istražuje da li vakcina zaista može da spreči razvoj bolesti izazvane tim virusom.