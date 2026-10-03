BACAČEM PLAMENA SPALIO LICE ŽENI TOKOM PROTESTA: Protesti u Francuskoj izmakli kontroli

POLICIJA u Francuskoj traga za maskiranim demonstrantom koji je improvizovanim bacačem plamena spalio lice jednoj ženi tokom protesta u Marseju.

Foto: Printskrin

Protesti su počeli u regionu Pariza krajem septembra, a potom su se proširili na gradove širom Francuske, prenosi Le Parisien.

Učenici traže više nastavnika, bolje finansiranje škola i rešavanje problema pretrpanih odeljenja i dotrajalih školskih objekata, kao i promene zbog dugog radnog vremena i pritiska koji prate univerzitetski sistem za upis Parcoursup.

Snimak incidenta prikazuje ženu kako se sa maskiranim demonstrantima otima oko metalne barijere. U jednom trenutku joj prilazi osoba potpuno obučena u crno, sa kapuljačom preko glave. Ona je prislonila mlaznicu spreja ispred upaljača i napravila improvizovani bacač plamena.

Napadač je zatim iz neposredne blizine usmerio plamen ka licu žene, dok su očevici vrištali. Ubrzo nakon toga je pobegao. Incident je snimljen juče u blizini Trga 4. septembra u Marseju, dok su protesti postajali sve intenzivniji.

Napadnuta žena je, prema navodima, danas podnela prijavu policiji u Marseju, dok njeni prijatelji pozivaju svedoke da se jave.

U saopštenju se navodi da su ona i njena prijateljica čekale autobus kada su među srednjoškolcima neke devojke uzele metalnu barijeru i počele da pokušavaju da razbijaju autobusko stajalište.

Njena prijateljica je pokušala da ih zaustavi, postavljajući se između njih i razgovarajući sa njima, ali je, kako se navodi, brutalno napadnuta, nakon čega joj je jedna od demonstrantkinja sprejem i upaljačem nanela opekotine na levoj strani lica.

Srećom, nije zadobila teške povrede, već opekotine prvog stepena. Na lice mesta su izašli vatrogasci i žandarmerija.

Njeni prijatelji su pozvali sve koji su videli napad da se jave, posebno ženu u crnom prsluku koja je, prema njihovim navodima, bila jedina osoba koja je pokušala da interveniše pre nego što su napadači pobegli. Takođe se nadaju da je nadzorna kamera zabeležila incident.

Protestni pokret uglavnom čine srednjoškolci uzrasta od 15 do 18 godina, dok su im se u pojedinim gradovima pridružili i studenti.

Iako se većina zahteva odnosi na obrazovanje, pojedine demonstracije prerasle su u sukobe, vandalizam i podmetanje požara.

(Telegraf)