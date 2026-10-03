MOSKVA UPOZORAVA STRANCE: Ne idite u Ukrajinu, ruska vojska nastavlja odmazdne napade
RUSKA strana je blagovremeno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i uzdrže se od posete Ukrajini, a stanovnike Ukrajine da se ne približavaju vojnoj i administrativnoj infrastrukturi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije
Kao odgovor na terorističke akcije Oružanih snaga Ukrajine protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture, ruske Oružane snage nastavljaju sistematski i da napadaju vojne ciljeve u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
"Ruska strana je blagovremeno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i uzdrže se od posete Ukrajini, a stanovnike Ukrajine da se ne približavaju vojnoj i administrativnoj infrastrukturi", navodi se u saopštenju ministarstva.
Kako podsećaju, ovo upozorenje sadržano je u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova od 25. maja 2026. godine, u verbalnim notama upućenim stranim partnerima, a takođe je ponovljeno na brifingu za diplomatski kor 27. maja 2026. godine.
Vlasti niza zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, zemlje EU, Norvešku i Švajcarsku, više puta su savetovale svojim građanima da ne putuju u Ukrajinu, a poslednji put u avgustu ove godine.
"Konstatujemo da nisu svi poslušali ova upozorenja i da svesno dovode svoje živote u smrtnu opasnost. Mnoge ambasade posluju u Kijevu, a strani zvaničnici posećuju Ukrajinu. Oružane snage Rusije će nastaviti da izvode masovne udare odmazde", poručuju u Moskvi.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ponavlja svoje upozorenje stranim državljanima, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini ili putuju u nju.
"Odgovornost za sve potencijalne negativne posledice u potpunosti leži na onima koji ignorišu ovo upozorenje", zaključuju u ministarstvu.
(RT Balkan)
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