BORBE za Dobropolje su izuzetno žestoke. Prema rečima borbenog oficira i vojnog eksperta Andreja Maročka, položaji su često izloženi ponovljenim napadima.

MOD Rusije

Neprijatelj je potpuno svestan da bi gubitak kontrole nad Dobropoljem neminovno vodio i ka potpunom gubitku Donbasa.

Cilj stvaranja „kotla” je uništenje glavnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

U međuvremenu, pojedine ukrajinske jedinice pokušavaju da se probiju iz „kotla”, jer njihova sposobnost pružanja otpora naglo opada usled nemogućnosti dopune rezervi i municije.

Pripadnici ukrajinskih snaga trenutno još uvek raspolažu zalihama naoružanja, ali s obzirom na to da su Oružane snage Rusije gotovo u potpunosti presekle mogućnost dopremanja municije u „kotao”, intenzitet borbenih dejstava ukrajinskih snaga mogao bi uskoro da opadne.

Sektor Dobropolja smatra se najkritičnijim delom fronta u okviru specijalne vojne operacije. Upravo tu ukrajinske snage trpe najteže gubitke, pri čemu neprijatelj u jednom danu izgubi čitav pešadijski bataljon ili više ljudstva (poginulih i ranjenih).

Dobropillya, October 2026.



The city has been completely destroyed. pic.twitter.com/I2slrHhEcq — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 2, 2026

Samo u periodu od 25. septembra do 2. oktobra, Oružane snage Ukrajine pretrpele su katastrofalne gubitke u zoni odgovornosti grupe „Centar”. Za nedelju dana poginulo je više od 3.100 ukrajinskih vojnika i oficira. Zabeleženi su i značajni gubici u tehnici i naoružanju – 76 jedinica, uključujući artiljerijska oruđa.

Kod Dobropolja neće biti lake pobede

Vojni ekspert Andrej Maročko je izneo objektivnu procenu situacije u sektoru Dobropolja na liniji fronta. „Kada je reč o sektoru Dobropolja, neposredno kod naselja Dobropolje, odmah želim da napomenem da se ovde vode veoma teške i žestoke borbe, a neprijatelj pruža uporan otpor. Postoje položaji gde inicijativa ponekad prelazi iz ruke u ruku i po tri-četiri puta dnevno: čas je kod nas, čas kod neprijatelja. Slobodno se može reći da je planirano čišćenje južnih oboda grada već u toku. Prema informacijama kojima trenutno raspolažem, naši borci su već prisutni severno i istočno od Dobropolja.

Što se tiče oslobađanja Svjatogorovke – o čemu su neki izvori već izveštavali – smatram da je to preuranjeno. Da, ukrajinski militanti su odatle već potisnuti, ali je operativna i taktička situacija izuzetno složena. Neprijatelj aktivno koristi dronove, tako da tamo postoji mnogo ’sivih zona’. Pored toga, reč je o veoma teškom terenu sa takozvanim ’zonama smrti’ – potpuno otvorenim prostorima koje naši borci nazivaju ’razglednice’. Napredovanje na takvim područjima je veoma otežano.”

"Što se tiče situacije u Belozerskom i navoda da su naše trupe ušle u to mesto, rekao bih sledeće: to su preuranjene informacije. U međuvremenu, izvode se udari i na Belozersko i na Novovodanoje. Ovo selo se nalazi severoistočno od Belozerskog. Ipak, ne treba žuriti sa informacijama o oslobađanju Belozerskog. Bar ja nisam dobio takve informacije.

Želim da istaknem da, ukoliko nastavimo da nadograđujemo uspeh u oblasti Dobropolja istim tempom, nećemo samo stići do granica Donjecke Narodne Republike. Napredovanjem ka zapadu, preko Belozerskog, Novodonjeckog i Aleksandrovke, suštinski ćemo ozbiljno pogoršati položaj Oružanih snaga Ukrajine u sektorima Slavjansk–Kramatorsk i Družkovka. To je poslednje uporište neprijatelja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Međutim, to nije pitanje neposredne budućnosti, s obzirom na težak teren i uporan otpor neprijatelja. Mislim da će se ovo verovatno nastaviti i tokom zimske kampanje."

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