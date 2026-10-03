ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Evo za šta moli Trampa

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski zamolio je predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa da uvede sankcije protiv ruskih i kineskih kompanija koje, prema rečima ukrajinskog lidera, učestvuju u razvoju ruske niskoorbitalne satelitske mreže "Rasvet".

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- Znamo da Kina radi na satelitima, radi na mogućnosti da pomogne Rusiji da napravi pandan 'Starlinku'. To će omogućiti Kremlju da poveća preciznost vazdušnih udara, s obzirom na to da ruski diktator Vladimir Putin pojačava svoju vazdušnu kampanju protiv Ukrajine - rekao je Zelenski, prenela je agencija Unian.

Po njegovim rečima, Kina sarađuje sa Rusijom na razvoju ove tehnologije, a "Rasvet" će verovatno početi sa radom do kraja ove godine ili početkom sledeće.

Ocenio je da ruska mreža može da ugrozi američu satelitsku mrežu "Starlink" i da je zato neophodna reakcija SAD. Zelenski je rekao da je nekoliko puta tražio od Trampa da njegova administracija uvede sankcije protiv umešanih organizacija.

Po njegovim rečima, sistem "Rasvet" neće biti efikasan kao "Starlink", ali Rusija može početi da ga koristi za prenos video-materijala na komandne punktove kao bolju alternativu Wi-Fi mostovima.

Istakao je da satelitska mreža može da se koristi za kopnene, pomorske i udarne bespilotne letelice srednjeg dometa. Zelenski je od Trampa takođe tražio da Oružane snage Ukrajine dobiju dozvolu za lansiranje bespilotnih letelica opremljenih sistemom "Starlink" na udaljenosti do 200 kilometara u dubinu teritorije Rusije radi uništavanja lokacija za lansiranje dronova.

Ranije je šef Kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov izjavio da Ukrajini nedostaje pokrivenost "Starlinkom" i da su toj zemlji potrebne proširene mogućnosti.

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- Ove mogućnosti su nam krajnje potrebne da bismo se branili i pogađali ruske raketne sisteme iz kojih se lansiraju rakete koje terorišu civilno stanovništvo Ukrajine -primetio je Budanov.

(Tanjug)

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