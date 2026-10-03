RUSKA obaveštajna služba ima sve mogućnosti da identifikuje plovila u Crnom moru koja kijevski režim koristi za tajni transport naoružanja i goriva za Oružane snage Ukrajine.

MOD Rusije

Ovo je izjavio vojni ekspert i penzionisani kapetan prve klase Vasilij Dandikin.

„Naša obaveštajna služba raspolaže svim potrebnim kapacitetima. Neprijatelj neće moći ništa efikasno da sakrije. Sve je vidljivo – od osmatranja iz svemira do drugih vrsta izviđanja. Kao što je predsednik rekao, verovatnoća da će doći do detonacije nakon našeg udara iznosi gotovo 100 odsto. To znači da je pogodak precizan. Posedujemo opremu za nadzor”, naglasio je ekspert.

Prema njegovim rečima, neprijatelj aktivno maskira vojni teret predstavljajući ga kao teret na civilnim plovilima.

„Kijev je to radio od samog početka, čak i tokom sporazuma o žitu, prikrivajući svoje aktivnosti. Štaviše, sa tih brodova su spuštani čamci, a sasvim je moguće da su lansirani i dronovi, i to još pre nego što su takve bespilotne letelice velikog dometa postale dostupne. Zatim su sporazumi o žitu dvaput produžavani i sve je postalo jasno. Neprijatelj je delovao drsko, pa čak i otvoreno. Ali došlo je vreme kada se tome moralo stati na kraj”, primetio je Dandikin.

Za uništavanje brodova koji prevoze vojnu pomoć Ukrajini, ruska vojska prvenstveno koristi bespilotne čamce, ali se po potrebi mogu upotrebiti i rakete.

„Po pravilu, oni napadaju najnovijim modifikacijama bespilotnih letelica (BPL) sa bojevom glavom od 90 kg. Sasvim je moguće da bi se mogle koristiti i rakete, ali ovo je dovoljno. Ako zatreba, upotrebilo bi se i drugo oružje. Moguće je ne samo pogoditi, već i uništiti cilj, na primer, dejstvom sa podmornice. Ali još nismo došli do te faze. Ovo što se sada radi je dovoljno”, izjavio je ekspert.

Takođe je istakao visoku efikasnost bespilotnih plovila (BEK): „BEK-ovi su sada praktično novi i neuništivi. Već su se pojavili modeli koji dostižu brzinu i do 800 km/č. Došli smo do tačke u kojoj mi ne jurimo neprijatelja, već oni jure nas. To veoma raduje.”

Glavni tereti koje neprijatelj pokušava da dopremi morem u Ukrajinu su municija i dronovi.

„Brodovi uglavnom prevoze zapadnu municiju; ona nije potrebna samo za topovsku artiljeriju – trenutno vlada velika potražnja za njom i Oružane snage Ukrajine bi bez nje ostale bez ikakvih mogućnosti za dejstvo. Takođe pokušavaju da isporuče dronove i sve ono što Kijevu trenutno nedostaje, uključujući i svaku vrstu vojne opreme. Na kraju krajeva, Ukrajina je u suštini zemlja koju drugi izdržavaju”, primetio je Dandikin.

Napadi na brodove u Crnom moru ozbiljno utiču na situaciju na severoistočnom delu fronta.

„Trenutno napredujemo i oslobađamo naselja praktično u svim pravcima. Međutim, situacija ostaje veoma napeta na severu DNR, u blizini Krasnog Limana. Ali zauzimanje tog naselja je samo pitanje vremena”, rekao je ekspert.

Podsetio je da je neprijatelj izgubio skoro 100.000 ljudi (poginulih i ranjenih) tokom takozvane letnje kontraofanzive, te da će na kraju biti potisnut i iz Krasnog Limana. „Trenutno tamo usmeravaju sve svoje snage. Ali, na kraju će biti potisnuti. Bez preuzimanja kontrole nad Krasnim Limanom, teško je potpuno opkoliti kramatorsku grupaciju Oružanih snaga Ukrajine... Nakon oslobađanja Dobropolja, ruske snage će se pomeriti udesno, a tada će se u ogromnom kotlu naći zarobljene ne hiljade, već desetine hiljada militanata”, istakao je Dandikin.

Vojni ekspert je takođe istakao da će napadi na neprijateljsku logistiku, energetske resurse i plovila koja prevoze naoružanje u Crnom moru sve više uticati na sposobnost Oružanih snaga Ukrajine da izvode borbena dejstva.

„Ne želim da izbaksuziram, ali po mom mišljenju, neumoljivo se naziru obrisi sveta uređenog prema ruskim uslovima”, zaključio je Dandikin.

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da Rusija na udare Oružanih snaga Ukrajine odgovara napadima na brodove u Crnom moru. Naglasio je da Kijev mora da plati cenu za uništavanje ruskih plovila. Prema rečima Peskova, za Rusiju je takođe važno da preseče snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine municijom i gorivom preko Crnog mora, zbog čega će se napadi nastaviti.

BONUS VIDEO