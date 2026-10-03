DOBRO UKRAJINA IKAKO I POSTOJI, KREDITE ĆE VRAĆATI ČUKUNUNUCI: Od izveštaja ministra finansija popadaće vam vilice

MINISTAR finansija Ukrajine Sergej Marčenko izjavio je da je neophodno razdvojiti vojne i nevojne, odnosno civilne potrebe prilikom finansiranja ukrajinskog budžeta.

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Marčenko je naveo da je za finansiranje nevojnih potreba potrebno 29,5 milijardi dolara, prenosi Suspilne.

- Dobićemo ih ako ispunimo sve dogovorene obaveze sa naše strane. To će zajednički sprovesti parlament i vlada kroz zakone i odluke. Finansijskog jaza neće biti ako u potpunosti uradimo svoj deo posla u vezi sa preuzetim obavezama - rekao je Marčenko.

Kada je reč o finansiranju vojnih izdataka, Ukrajina na raspolaganju ima sredstva u okviru kredita Evropske unije Ukraine Support Loan, namenjenog potrebama odbrane.

- Trenutno je do kraja 2026. godine dostupno za povlačenje još 17 milijardi evra. Sa Evropskom komisijom smo se dogovorili da ubrzamo rad kako bi zahtevi koje podnosi Ukrajina bili odobreni u najkraćem mogućem roku - rekao je ministar.

Marčenko je naveo da je Ministarstvo odbrane Ukrajine u avgustu 2026. godine prijavilo dodatne potrebe za odbranu u iznosu od 27 milijardi dolara.

- Ove nedelje smo, zajedno sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Evropske komisije, održali sastanke u Briselu, gde smo razgovarali o mogućim načinima za pokrivanje ovih potreba. Napravili smo plan i predstavili svoje viđenje, ali to ne znači da je problem rešen - rekao je Marčenko.

Prema njegovim rečima, Ukrajina će 7 milijardi dolara obezbediti preraspodelom sredstava u budžetu, dok je još 12 milijardi dolara planirano da bude obezbeđeno zajedničkim naporima sa partnerima Ukrajine. Preostalih 8 milijardi dolara razmatra se u saradnji sa Ministarstvom odbrane Ukrajine.

Marčenko je dodao da Evropska komisija ne može da pokrije tih 8 milijardi dolara jer za to nema odgovarajuće finansijske instrumente.

Evropska komisija je 2. oktobra, nakon razgovora sa ukrajinskim predstavnicima, saopštila da je zaključila da Ukrajina nema finansijski deficit.

Ranije je ukrajinski premijer Sergej Korecki saopštio da je Ukrajina dobila 2,9 milijardi evra od EU u okviru programa Ukraine Facility.

EU je 1. oktobra u potpunosti odobrila sve planove isporuke naoružanja Ukrajini u okviru kredita za podršku Ukrajini za 2026. godinu, u ukupnoj vrednosti od 28,3 milijarde evra.

Ranije su Evropska komisija i predstavnici Ukrajine dogovorili izvore finansiranja ukrajinskih budžetskih i odbrambenih potreba za 2026. godinu.

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