ĐAČKI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Levica traži da se odgovori na zahteve, desnica da se poštuje autoritet

POLITIKA je ušla u đačke proteste.

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Kandidat socijaldemokrata za predsedničke izbore i evropski poslanik Rafael Gliksman pozvao je vlast da odgovori na zahteve đaka koji traže bolje uslove učenja, pogodniji raspored časova, veći broj nastavnika, sređivanje oronulih školskih zgrada.

– Vlada mora da primi đačke organizacije i odgovori na zahteve. Treba konačno omogućiti zamenu odsutnih nastavnika, njihovo stručno usavršavanje i smanjiti broj učenika u razredima. Umesto da se samo usredsređuje na nasilje, vlast treba da se pozabavi suštinom problema, a to je stanje u našim školama – poručio je Gliksman.

Predsednički kandidat republikanaca Brino Retajo uzvratio je da u školstvu ne postoji problem sa sredstvima, već pre svega sa metodom i autoritetom.

– Đaci mogu da imaju opravdane zahteve, ali je njihov pokret potpuno skrenut s puta i instrumentalizovan od strane Nepotčinjenih. Ja sam na strani velike većine srednjoškolaca koji žele dobre uslove za školovanje, ali svakako nisam na strani nasilnika – poručio je Retajo.