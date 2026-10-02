ĐAČKI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Levica traži da se odgovori na zahteve, desnica da se poštuje autoritet
POLITIKA je ušla u đačke proteste.
Kandidat socijaldemokrata za predsedničke izbore i evropski poslanik Rafael Gliksman pozvao je vlast da odgovori na zahteve đaka koji traže bolje uslove učenja, pogodniji raspored časova, veći broj nastavnika, sređivanje oronulih školskih zgrada.
– Vlada mora da primi đačke organizacije i odgovori na zahteve. Treba konačno omogućiti zamenu odsutnih nastavnika, njihovo stručno usavršavanje i smanjiti broj učenika u razredima. Umesto da se samo usredsređuje na nasilje, vlast treba da se pozabavi suštinom problema, a to je stanje u našim školama – poručio je Gliksman.
Predsednički kandidat republikanaca Brino Retajo uzvratio je da u školstvu ne postoji problem sa sredstvima, već pre svega sa metodom i autoritetom.
– Đaci mogu da imaju opravdane zahteve, ali je njihov pokret potpuno skrenut s puta i instrumentalizovan od strane Nepotčinjenih. Ja sam na strani velike većine srednjoškolaca koji žele dobre uslove za školovanje, ali svakako nisam na strani nasilnika – poručio je Retajo.
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