PUTIN SRUŠIO NADE ZAPADA: „Niko nam ne može ništa, naša nuklearna sila je BEZ PREMCA!“

RUSIJA razvija svoje nuklearne snage, koje su trenutno najsavremenije u svetu, rekao je Vladimir Putin na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

-Naše strateške raketne snage, kao što sam već napomenuo, skoro 98 odsto su modernizovane. To nema niko. Imamo nova savremena sredstva. Ovo je blok koji se pojavio pre nekoliko godina, potpuno novi sistem za prodorne sisteme protivraketne odbrane, oružje srednjeg dometa, visokotehnološko, najsavremenije, rekao je Putin.

On je napomenuo da su sve nuklearne sile su tehnološki napredne zemlje.

-Vremenom će i one to imati. Ali za sada nemaju. Imamo samo mi, istakao je Putin.

Dodao je da neće da ulazi u detalje, "šta ko ima u skladištima", ali Rusija modernizuje svoje snage.

-Razumemo pretnje. Razumemo da moraju postojati mehanizmi odvraćanja. Moraju postojati neki sporazumi, dodao je on.

Govoreći o potencijalnom nastavku dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je Rusija dobija određene "signale" da u principu postoji interesovanje da se on obnovi.

Međutim, Sjedinjene Američke Države nisu odgovorile na predloge Rusije da se nastavi dijalog o obuzdavanju trke u naoružanju.

-Nismo protiv nastavka ovog dijaloga. Nikada nismo bili protiv njega. Predložili smo ga i još uvek ga predlažemo. Nema odgovora. Pa, ako nema odgovora, nema načina da se to uradi, rekao je šef države.

On je poručio da, ako sadašnja američka administracija to želi, Rusija je spremna da nastavi ovaj dijalog "već sutra".

(rt.rs)

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