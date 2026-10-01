RUSIJA NIKOGA NE ZASTRAŠUJE ALI.. Putin: U slučaju napada na Kalinjingrad, Rusija može da odgovori svim sredstvima

AKO dođe do direktnog napada na Rusiju, odnosno na Kalinjingrad, odmah će se postaviti pitanje upotrebe sveg naoružanja kojim raspolaže, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Foto: MoD Rusije

-Rusija nikoga ne zastrašuje. Ono što je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova nije zastrašivanje, već odgovor na pokušaj da nas zaplaše, rekao je Putin.

Kako je istakao, navode o potrebi za pripremu za rat sa Rusijom do 2030. godine ne smišlja Moskva, već ih čuje sa one druge strane, i to stalno.

-A onda vežbe u Baltičkom moru, pa pokušaji zaplene naših brodova. To je sve eskalacija, a onda smo počeli da slušamo izjave povodom Kalinjingradske oblasti. I sve je ispravno napisano u pismu MSP. Ako stvar dođe do napada na Rusiju, u ovom slučaju Kalinjingrad, a možda to budu i neke druge teritorije, naravno, na dnevnom redu će se neizbežno i momentalno pojaviti pitanje primene svih sredstava kojim Rusija raspolaže, poručio je Putin.

Prema njegovim rečima, to će biti neizbežno, zato što Rusija razume da bi se u tom slučaju pred njom pojavio protivnik koji je dva puta brojniji od nje, a takođe ima veliki ekonomski i vojni potencijal. Zato bi Rusija morala da iskoristi svoje konkurentske prednosti u toj borbi, dodao je predsednik Putin.

-Da, i Francuska i Velika Britanija su nuklearne države, mi to savršeno dobro razumemo. Ali takva sredstava za masovno uništenje koja imamo mi nema niko. To je naša prednost pred konkurencijom. A kako drugačije da se suprotstavimo agresoru? Mi nikome ne pretimo Stvar je u tome što i nemamo toliko mnogo sredstava zaštite, poručio je Putin.

Osim toga, pojasnio je da MSP nije navelo da će biti upotrebljeno nuklearno oružje, već da će Rusija moći da upotrebi sva svoja sredstva, a koja će ona biti, "o tome će već odlučiti".

Ako se Rusija suoči sa agresijom, biće prinuđena da odgovori i stanovništvo Evrope to treba da razume, poručio je ruski lider.

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(rt.rs)

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