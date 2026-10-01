PUTIN UPOZORIO: Svet je došao do odlučujućeg, prelomnog trenutka

PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, učestvuje na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", gde je u svom govoru poručio da se promene u svetu odvijaju u svim oblastima, ne samo u politici.

foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

- Odgovornost za našu zajedničku budućnost nije apstraktni pojam, već skup praktičnih postupaka koji imaju za cilj da se izbegne nepopravljivo - izjavio je predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Dodao je da je "svet došao do odlučujućeg, prelomnog trenutka razvoja".

Ruski predsednik je rekao da se promene se odvijaju u svim oblastima, ne samo u politici.

- Akutni problemi nisu nigde nestali. Oni postoje. Tendencije zabrinutosti koje primećujemo na međunarodnoj areni nas teraju da razmišljamo o tome kako razumnije, efikasnije i pravednije da uredimo svetsku interakciju u predstojećem periodu - poručio je Putin.

Kako je istakao, sad je važno razmišljati o tome kako da se sačuva mir i bezbednost u trenutku kad su međunarodne norme i prava odbačene, a nove se još ne pojavljuju.

- Uvek smo se trudili ne samo da dijagnostikujemo stanje sveta, već i da naznačimo konture formiranja svetskog poretka - rekao je Putin.

Uskoro opširnije...

(RT Balkan)

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