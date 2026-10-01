RUSI ZAPRETILI EU: Razumeli ste našu poruku oko Kalinjingrada

RUSIJA očekuje da će EU na odgovarajući način shvatiti rusko upozorenje o posledicama svakog eventualnog pokušaja zemalja NATO-a da izoluju Kalinjingradsku oblast, navodi se u komentaru Stalne misije Rusije pri EU koji je dostavljen RIA Novostima.

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- Imajući u vidu tesnu povezanost EU sa Severnoatlantskom alijansom, što je povezano sa činjenicom da je 23 od 27 država članica EU istovremeno članica NATO-a, a što je našlo odraz i u Zajedničkoj deklaraciji o saradnji EU i NATO-a od 10. januara 2023. godine, polazimo od toga da će odgovarajuće rusko upozorenje biti shvaćeno na odgovarajući način u EU - saopštili su u Stalnoj misiji, prenose RIA Novosti.

Ruska strana je navela da je svoj stav diplomatskim kanalima prenela Evropskoj službi za spoljne poslove 30. septembra.

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