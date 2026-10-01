OD MIGRANATA ZARADIO 3.000 EVRA: Priveden Španac koji je u Seuti krio sedmoricu muškaraca
PRIPADNICI španske Nacionalne policije uhapsili su osobu u autonomnom gradu Seuta zbog navodnog skrivanja sedmorice migranata u stanu, od kojih su dvoje maloletnici. On je navodno koristio nekretninu u kojoj je živeo sa rođakom, ostvarivši profit veći od 3.000 evra.
- Kao deo operacije koju je sprovela Nacionalna policija, kao odgovor na masovni priliv migranata u autonomni grad Seuta, policajci su pronašli "sigurnu kuću", gde su bili skriveni migranti - navodi se u saopštenju španske policije. - Veruje se da su ovi migranti došli tokom masovnog ulaska. Naknadnom istragom, identifikovana je osoba odgovorna za pružanje skloništa i skrivanje ovim osobama, čime je olakšano njihovo dalje prisustvo u zemlji, kršeći zakon o imigraciji.
Osumnjičeni je španski državljanin (21) i optužen je za krivično delo protiv prava stranih državljana, posebno za olakšavanje ilegalne imigracije. Odgovarajući sudski postupak protiv njega je u toku.
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