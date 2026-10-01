MERC BI OPET DA JURIŠA NA ISTOK: Ruski nasilni revizionizam ugrožava mir u Evropi

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ocenio je danas da Rusija ugrožava mir u Evropi pošto, kako je naveo, sprovodi "nasilni revizionizam" i odbija da sedne za pregovarački sto kako bi se rešila kriza u Ukrajini.

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On je tokom posete Prvom nemačko-holandskom korpusu u Minsteru kazao da je rusku agresiju na Ukrajinu Moskva pokrenula "uz potpuno ignorisanje i prezir prema zakonu i poretku", prenosi "Gardijan".

Prema njegovim rečima, evropska podrška Ukrajini će se nastaviti uprkos pretnjama iz Rusije.

-Odbijamo da budemo zastrašeni moskovskim hibridnim napadom, rekao je Merc.

On je naveo, uoči sastanka sa Generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i holandskim zvaničnikom Robom Jetenom, da Evropa treba da učini NATO "evropskijim kako bi mogao da ostane transatlantski".

Naglasio je i važnost vojne saradnje između zemalja članica NATO-a.

Tanjug

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