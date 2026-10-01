PREGAZIO DEVOJKU I POBEGAO: Posle pet godina od nesreće u Madridu, begunac uhapšen u Lilu

ZAJEDNIČKOM akcijom španske i francuske policije, posle pet godina od nesreće u kojoj je u Madridu nastradala jedna devojka, uhapšen je osumnjičeni za ovo krivično delo.

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- Nakon što je Opštinska policija Madrida pronašla uzorak DNK u vozilu koje je učestvovalo u bekstvu sa mesta nesreće, u Francuskoj je otkriveno podudaranje sa identitetom osobe koja je živela pod lažnim identitetom - navodi se u saopštenju španske policije. - Napori Odeljenja za lociranje begunaca i Kancelarije javnog tužioca, zajedno sa francuskim vlastima, omogućili su im da slučaj podnesu pred sud u Francuskoj, lociraju osumnjičenog i uhapse ga.

Incident se, kako se navodi, dogodio 2021. godine kada je studentkinju medicine udario automobil u okrugu Monkloa u Madridu. Nakon što je izašla iz autobusa, udario ju je automobil, koji se očigledno kretao velikom brzinom. Vozač je pobegao sa lica mesta, ostavivši devojku da leži. Ona je kasnije rpeminula u bolnici od zadobijenih povreda.

Nakon brojnih provera članova zajedničkog istražnog tima, utvrđeno je da je navodni počinilac možda napustio zemlju. Tehnička istraga nesreće, koju je sprovela Opštinska policija Madrida, dala je uzorak DNK iz vozila koje je učestvovalo u nesreći. Ovaj uzorak je upoređen sa uzorkom iz Opšte naučne policijske stanice, otkrivajući podudaranje u Francuskoj sa muškarcem sličnih godina kao i begunac, ali koji koristi drugi identitet.

- Sumnjajući da bi ova osoba mogla biti begunac, koji živi pod lažnim imenom u Francuskoj, njegov identitet je potvrđen analizom otisaka prstiju, koja je dala pozitivan rezultat - navode iz španske policije.

Nakon istrage, Odeljenje za lociranje begunaca, zajedno sa Kancelarijom španskog javnog tužioca i francuskim vlastima, omogućilo je da se istraga pokrene pred sudom na francuskoj teritoriji i locira mesto boravka begunca u gradu Lilu i da se on uhapsi. Za njim je, inače, postojala važeća poternica za još neka krivična dela i to ubistvo, zlostavljanje, napad na službeno lice i nanošenje povreda.