Svet

SUMNJIVI UPADI U DOMOVE FINSKIH POSLANIKA: Policija pokrenula istragu

T.J.

01. 10. 2026. u 16:16

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FINSKA policija saopštila je danas da je pokrenula istragu o seriji sumnjivih upada u domove nekoliko poslanika.

СУМЊИВИ УПАДИ У ДОМОВЕ ФИНСКИХ ПОСЛАНИКА: Полиција покренула истрагу

Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Policija u Helsinkiju navela je u saopštenju da blisko sarađuje sa Nacionalnim biroom za istrage i da su istražne radnje trenutno u ranoj fazi, preneo je Rojters.

Predsednik finskog parlamenta, Jusi Hala-Aho, izjavio je da su se upadi dogodili prošle nedelje.

- Ništa nije ukradeno niti polomljeno, ali su u domovima ostali tragovi upada - rekao je on.

Po njegovim rečima, moguće je da su znaci provale namerno ostavljeni kako bi ih vlasnik stana primetio.

- Među poslanicima koji su bili mete ne postoji zajednički imenilac u vezi sa stranačkom pripadnošću ili polom - kazao je Hala-aho.

(Tanjug)

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