SUMNJIVI UPADI U DOMOVE FINSKIH POSLANIKA: Policija pokrenula istragu
FINSKA policija saopštila je danas da je pokrenula istragu o seriji sumnjivih upada u domove nekoliko poslanika.
Policija u Helsinkiju navela je u saopštenju da blisko sarađuje sa Nacionalnim biroom za istrage i da su istražne radnje trenutno u ranoj fazi, preneo je Rojters.
Predsednik finskog parlamenta, Jusi Hala-Aho, izjavio je da su se upadi dogodili prošle nedelje.
- Ništa nije ukradeno niti polomljeno, ali su u domovima ostali tragovi upada - rekao je on.
Po njegovim rečima, moguće je da su znaci provale namerno ostavljeni kako bi ih vlasnik stana primetio.
- Među poslanicima koji su bili mete ne postoji zajednički imenilac u vezi sa stranačkom pripadnošću ili polom - kazao je Hala-aho.
(Tanjug)
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