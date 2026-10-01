ADEKVATNO I BRZO: Patrušev zagrmeo u slučaju napada na Kalinjingrad - Rusija će spržiti NATO brzinom munje

AKO NATO pokuša da u praksi sprovede pretnje usmerene prema Kalinjingradskoj oblasti, odgovor Rusije biće adekvatan i brz, a Alijansa će zažaliti zbog svojih postupaka, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije i predsednik Morskog kolegijuma Ruske Federacije Nikolaj Patrušev.

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- Redovno slušam izjave Zapada, a posebno NATO-a, koji sebe predstavlja kao odbrambeni savez. U stvarnosti, on uopšte nije odbrambeni, već krajnje agresivan savez i ponaša se agresivno, a takve su i njegove izjave - rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvannihom.

- Neće moći da sprovedu nikakve pretnje, one će ostati samo na rečima. Ako ipak pokušaju da nešto preduzmu u praksi, uslediće adekvatan i brz odgovor, o čemu smo u više navrata govorili. Sve će biti prebačeno u potpuno drugačiju ravan. Ako počnu neka agresivna vojna dejstva, zažaliće zbog toga - dodao je on.

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