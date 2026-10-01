Svet

ADEKVATNO I BRZO: Patrušev zagrmeo u slučaju napada na Kalinjingrad - Rusija će spržiti NATO brzinom munje

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 10. 2026. u 16:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKO NATO pokuša da u praksi sprovede pretnje usmerene prema Kalinjingradskoj oblasti, odgovor Rusije biće adekvatan i brz, a Alijansa će zažaliti zbog svojih postupaka, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije i predsednik Morskog kolegijuma Ruske Federacije Nikolaj Patrušev.

АДЕКВАТНО И БРЗО: Патрушев загрмео у случају напада на Калињинград - Русија ће спржити НАТО брзином муње

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

 - Redovno slušam izjave Zapada, a posebno NATO-a, koji sebe predstavlja kao odbrambeni savez. U stvarnosti, on uopšte nije odbrambeni, već krajnje agresivan savez i ponaša se agresivno, a takve su i njegove izjave - rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvannihom.

 - Neće moći da sprovedu nikakve pretnje, one će ostati samo na rečima. Ako ipak pokušaju da nešto preduzmu u praksi, uslediće adekvatan i brz odgovor, o čemu smo u više navrata govorili. Sve će biti prebačeno u potpuno drugačiju ravan. Ako počnu neka agresivna vojna dejstva, zažaliće zbog toga - dodao je on.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"