"SPREČEN NOVI 11. SEPTEMBAR!" Netanjahu: Kopilot ubo pilota u glavu, ruka mu je bila presečena na dva dela

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je pilot napadnut u avionu kompanije "Flajdubai" bio "uboden u glavu". Govoreći za američku televiziju "Foks njuz", izraelski premijer je dodao: "Njegova ruka je praktično bila presečena na dva dela".

Foto: Printscreen

On je takođe rekao da je kopilot, koji je napao kapetana, prošao kroz "islamističku radikalnu indoktrinaciju", ali za tu tvrdnju nije pružio dokaze. Izraelski premijer je ponovo pohvalio "heroje" koji su "preuzeli kontrolu nad situacijom i potom spasili stvar".

On smatra da bi "ceo svet trebalo da pohvali" ove "hrabre Izraelce".

- Danas bismo sedeli i gledali tragediju poput 11. septembra, sa telima rasutim po pustinji - dodao je Netanjahu.

Na pitanje o izveštajima da su izraelski borbeni avioni bili podignuti u vazduh kako bi, ukoliko bude potrebno, oborili avion i sprečili njegovo odmicanje prema Izraelu, Netanjahu je rekao da je njegova zemlja "donela ispravnu odluku" u odgovoru na incident.

Izraelski ministar krajnje desnice traži izručenje kopilota

- Kopilot koji je navodno pokušao da ubije kapetana leta FZ1073 trebalo bi da bude izručen Izraelu - zahteva izraelski ministar za nacionalnu bezbednost, Itamar Ben Gvir.

- Zahtevaću na sednici vlade izručenje teroriste-pilota koji je želeo da naudi stotinama nedužnih Izraelaca - rekao je Itamar Ben-Gvir.

Ministar, koji je ujedno i lider krajnje desne stranke Jevrejska snaga, poznat je po provokativnom rečniku, a Velika Britanija mu je uvela sankcije zbog podsticanja nasilja na Zapadnoj obali, piše "Skaj njuz".

Kopilot se nalazi u bolnici u Saudijskoj Arabiji, dok su za istragu nadležni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata, budući da je avion kompanije "Flajdubai" registrovan u UAE.

"Flajdubai" i dalje istražuje haos u avionu

Na pitanje "Skaj njuza", iz "Flajdubaija" su saopštili da se "okolnosti incidenta i dalje istražuju". Avio-kompanija je navela da trenutno nije u mogućnosti da "pruži dodatne komentare osim već objavljenih saopštenja" i da će objaviti nove informacije čim budu dostupne.

Bivši pilot je ranije za "Skaj njuz" rekao da "u avionu ne bi smelo da bude nikakvog oružja" i da "avio-posada prolazi iste bezbednosne provere kao i svi ostali putnici".

- To bi trebalo pitati službe bezbednosti na aerodromu u Dubaiju - rekao je on.

(Sky News)