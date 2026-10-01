SUKOBI ĐAKA S POLICIJOM: Napeto u Francuskoj

Širom Francuske učenici srednjih škola nastavili su da blokiraju liceje zahtevajući više sredstava za obrazovanje.

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Pridružili su im se i neki studenti koji su blokirali svoje fakultete. U više gradova izbile su tenzije i pričinjena je znatna materijalna šteta.

U Marselju je zabeleženo 45 požara samo u periodu od jutra do podneva. Vatrogasno vozilo je zapaljeno ispred liceja "Sent Egziperi". U Nici je 20 učenika zadržano u policiji, a četiri u Mentonu. Imaju od 14 do 17 godina, a troje 18 i protiv njih se vodi postupak po hitnoj proceduri.

Prefektura departmana Pomorska Sena ukazuje na ozbiljne slučajeve nasilja do kojih je došlo u velikom broju liceja. Navode se pet povređenih, upadi u blokirane školske ustanove, kao i oštećenja prostorija i opreme.

Od utorka su u ovom departmanu privedene 23 osobe, od kojih 14 samo juče. U departmanu Atlantska Loara uhapšeno je 18 đaka. Vlasti pariskog regiona ističu da šteta pričinjena u licejima ovog regiona, prema privremenom bilansu, premašuje milion evra. Oštećeno je tridesetak ulaznih vrata škola.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova premijer Sebastijan Lekorni predsedavao je kriznim štabom.