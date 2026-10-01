"NE VERUJEM U ČLAN 5 NATO" Fico uzdrmao Evropu: Samo ovako se može rešiti rat u Ukrajini

NE VERUJEM u član 5 Severnoatlantskog ugovora koji predviđa kolektivnu odbranu država-članica Alijanse, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Istovremeno, on je ukazao da se ukrajinski sukob može rešiti putem dijaloga.

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- Ne verujem u član 5, to otvoreno govorim. Ne verujem da bi, u slučaju da se nešto desi, svi pohrlili ovamo da nas brane - rekao je Fico.

Prema njegovom mišljenju, ne treba računati na to da će Ugovor o kolektivnoj odbrani zaista funkcionisati u slučaju incidenta.

- Neće funkcionisati savršeno, jer solidarnost unutar Evropske unije ne funkcioniše ni sada - napomenuo je Fico.

Član 5 Severnoatlantskog ugovora predviđa da se oružani napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve članice i aktivira obavezu svake članice da pruži pomoć.

Slovački premijer smatra da se sukob u Ukrajini može okončati samo putem dijaloga.

- Da li želimo da okončamo ovaj rat? Ili želimo da se on nastavi? Ja sam za okončanje ovog rata, ali on se može završiti samo ako razgovarate sa njima. Izgleda da sam ja jedini, ili možda jedan od dvoje ljudi, u Evropskoj uniji koji ima direktan kontakt sa Vladimirom Zelenskim i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Mi komuniciramo i nastavićemo da komuniciramo - naglasio je Fico.

Početkom septembra, Fico je saopštio da će se Slovačka protiviti svim novim idejama usmerenim na produžavanje sukoba u Ukrajini.

Slovački premijer smatra da taj sukob nema vojno rešenje.

(Sputnik Srbija)