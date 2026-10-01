TAJNI SASTANAK U TURSKOJ: Damask dao uveravanja Hezbolahu, zatražio jednu stvar

PREDSTAVNICI sirijske vlade i libanskog Hezbolaha održali su prošlog meseca tajni sastanak u Turskoj kako bi smirili tenzije i razgovarali o bezbednosnim pitanjima, izjavilo je za Rojters šest izvora upoznatih sa razgovorima.

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Prema izvorima, sastanak su inicirale turske bezbednosne i obaveštajne službe, a prisustvovali su predstavnici Hezbolaha i sirijske obaveštajne službe i ministarstva spoljnih poslova. Jedan sirijski zvaničnik rekao je da su se strane složile da ne gaje neprijateljstvo, dok je Sirija uverila Hezbolah da neće vojno intervenisati u Libanu radi njegovog razoružavanja.

Damask je zauzvrat zatražio pomoć u zaustavljanju krijumčarenja oružja i rasformiranju preostalih ćelija Hezbolaha u Siriji.

Libanski bezbednosni izvor rekao je da su dve strane "postigle značajan napredak po pitanju bezbednosti", ali da konačan dogovor nije postignut. Iran, glavni pokrovitelj Hezbolaha, nije učestvovao u razgovorima.

Prema libanskom izvoru, Teheran je bio razočaran jer nije bio direktno uključen, što je doprinelo tome da ne bude postignut konačan dogovor niti objavljeno saopštenje. Hezbolah je juče negirao da ima prisustvo ili da sprovodi vojne aktivnosti u Siriji, nakon što je Damask saopštio da je uhapsio ćeliju te grupe koja se pripremala za lansiranje raketa na jugu zemlje.

(Tanjug)