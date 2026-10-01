Svet

SAD POVUKLE DRASTIČAN POTEZ PREMA IRANU: 125 brodova već preusmereno, Tramp objavio šta kontrolišu

D.D.

01. 10. 2026. u 09:39

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AMERIČKA Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage do 30. septembra preusmerile 125 trgovačkih brodova na Bliskom istoku radi sprovođenja blokade Irana.

САД ПОВУКЛЕ ДРАСТИЧАН ПОТЕЗ ПРЕМА ИРАНУ: 125 бродова већ преусмерено, Трамп објавио шта контролишу

Foto: Tanjug/AP

- USS George H.W. Bush (CVN 77) plovi Arapskim morem, pružajući podršku sprovođenju američke blokade Irana. Do 30. septembra, snage Centralne komande SAD (CENTCOM) preusmerile su 125 trgovačkih brodova kako bi osigurale strogo poštovanje mera - navedeno je u objavi CENTCOM-a na Iksu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da SAD imaju "gotovo potpunu kontrolu" nad tim plovnim putem, a zatim precizirao: "Rekao bih potpunu kontrolu".

On je dodao da je u poslednja tri dana kroz Ormuski moreuz prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji.

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