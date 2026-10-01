TRAMP PRELOMIO: SAD SE POVUKLE IZ IRAKA POSLE VIŠE OD DVE DECENIJE – "Vreme je da Amerika ode kući"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je da su američke snage u potpunosti napustile Irak, ocenivši to "velikim danom za Ameriku" i istakavši da Irak sada ima "sjajnog novog premijera", Alija Al Zaidija.

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Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Al Zaidija "podržavao od početka", i koji je pobedio "ubedljivom većinom na izborima".

"Operacija "Nepokolebljiva odlučnost" (Inherent Resolve) pokrenuta 2003. godine tokom mandata Džordža V. Buša, nastavljena pod administracijom Baraka Huseina Obame 2014. godine i za vreme "pospanog" Džoa Bajdena, a okončava se 2026. godine pod vođstvom predsednika Donalda Dž. Trampa.

Ovaj dan predstavlja pobedu za Sjedinjene Američke Države, pobedu za Irak i odlučujuću pobedu nad Islamskom državom (ID), koji je potpuno desetkovala Trampova administracija tokom prvog mandata, zajedno sa drugim veoma lošim i opasnim akterima", naveo je Tramp.

Prema nejgovim rečima, za razliku od Avganistana, gde su američke snage ostavile za sobom velike količine naoružanja i gde je poginulo 13 američkih vojnika, povlačenje američkih trupa iz Iraka bilo je "uredno" i predstavlja "kraj skupog izleta u pakao".

- Imao sam izbor: ostati ili otići; i bez ikakve sumnje sam smatrao da je vreme da se Amerika vrati kući! Premijer al-Zaidi je izvanredan i nadam se da će uspeti da se odlično nosi sa situacijom. Došli smo da se borimo protiv kalifata. Kalifata više nema. Vraćamo se kući - napisao je Tramp. Povlačenje američkih snaga Povlačenje je dogovoreno 2024. godine za vreme administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, a sprovodi ga administracija američkog predsednika Donalda Trampa.

Tokom više od dve decenije američkog vojnog angažmana u Iraku poginulo je oko 4.500 Amerikanaca.

Američke snage izvršile su invaziju na Irak 2003. godine, svrgnule Sadama Huseina i povukle se krajem 2011. godine.

Vratile su se 2014. kako bi pomogle iračkim snagama u borbi protiv Islamske države, koja je poražena u velikom ratu vođenom od 2014. do 2017. godine.

Irak je poslednjih godina bio jedina zemlja koja je održavala bliske političke i vojne odnose i sa SAD i sa Iranom.

Američke snage ubile su visokog iranskog komandanta Kasema Sulejmanija u napadu na aerodrom u Bagdadu 2020. godine, nakon čega su iranski saveznici više puta napadali američke baze.

Zamenik predsednika Komisije za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, Amir Hajat Mokadam, rekao je da će nakon odlaska Amerikanaca "trajna bezbednost zavladati u Iraku".

(Tanjug)

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