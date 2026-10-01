Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KOSTARIKU: Tlo se zatreslo kod obale, evo šta se zna

D.D.

01. 10. 2026. u 07:43

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ZEMLjOTES jačine 5,7 stepeni pogodio je područje kod obale Kostarike, saopštio je danas Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КОСТАРИКУ: Тло се затресло код обале, ево шта се зна

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Zemljotres je zabeležen na dubini od 15 kilometara, naveo je EMSC, prenosi Rojters.

Za sada nema informacija o povređenima ili pričinjenoj šteti.

(Tanjug)

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