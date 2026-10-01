SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KOSTARIKU: Tlo se zatreslo kod obale, evo šta se zna
ZEMLjOTES jačine 5,7 stepeni pogodio je područje kod obale Kostarike, saopštio je danas Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotres je zabeležen na dubini od 15 kilometara, naveo je EMSC, prenosi Rojters.
Za sada nema informacija o povređenima ili pričinjenoj šteti.
(Tanjug)
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