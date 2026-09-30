Svet

RAZBIJENE GLAVE, POVREĐENI POLICAJCI: Nastavlja se protest francuskih srednjoškolaca

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Protest francuskih srednjoškolaca nastavio se i u sredu, uz još veći broj privođenja i nove sukobe.

РАЗБИЈЕНЕ ГЛАВЕ, ПОВРЕЂЕНИ ПОЛИЦАЈЦИ: Наставља се протест француских средњошколаца

Foto: Goran Čvorović

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez saopštio je da je tokom blokada privedeno 625 osoba. Povređena su 32 učenika i zaposlena u školama, kao i čak 83 policajca i žandarma. Akcije su zahvatile 356 obrazovnih ustanova, od kojih 205 prvi put, naspram 338 dan ranije.

Ministar prosvete Eduar Žefre naveo je da je od početka protesta povređeno ukupno 119 učenika i zaposlenih, među kojima 34 člana školskog osoblja, što je ocenio kao nezabeleženo u francuskom obrazovanju.

Zbog povređivanja učenika tokom policijskih intervencija pokrenute su i tri istrage unutrašnje kontrole policije, u mestima Sevran, Sent Uen l'Omon i Tur, gde je jedan mladić s povredom glave prebačen u bolnicu.

Sindikalna unija učenika liceja pozvala je za četvrtak na "drugi čin" mobilizacije i zajedničke akcije sa studentima. Predsednik Emanuel Makron poručio je iz Madrida da razume zabrinutost i bes mladih, ali da ništa ne može da opravda nasilje.

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