PAPIN IZASLANIK U MOSKVI: Razgovarao sa Ušakovom o Ukrajini i posetio ratne zarobljenike

IZASLANIK pape Lava XIV, kardinal Mateo Zupi razgovarao je sa ruskim zvaničnicima o humanitarnim pitanjima u ratu u Ukrajini, i posetio je ukrajinske ratne zarobljenike, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

AP Photo/Andrew Medichini

U saopštenju se navodi da se Zupi sastao sa službenikom Kremlja za spoljnu politiku Jurijem Ušakovim, i drugim ruskim zvaničnicima, i da je razgovarao o izgledima za rešenje sukoba, kao i o humanitarnim pitanjima, uključujući razmenu ratnih zarobljenika i raseljenoj deci, prenosi Rojters.

Zupi, koji je i šef italijanske biskupske konferencije, takođe je razgovarao o uslovima u gradu Oleški u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine, koji je od marta 2022. godine pod kontrolom ruskih snaga, za koji su ukrajinski zvaničnici rekli da je kijevska vojska prošlog vikenda koristila dronove za isporuku hrane i lekova civilima.

U saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da Ukrajina blokira sve pokušaje da se obezbedi snabdevanje stanovnika grada.

Kako je saopšteno iz ruskog ministarstva, Zupiju je dozvoljeno da poseti ratne zarobljenike i da je "lično mogao da razgovara sa Ukrajincima i da se uveri da Rusija strogo poštuje sve relevantne humanitarne standarde".

Navodi se da je poseta "potvrdila konstruktivnu i redovnu prirodu rusko-vatikanskog dijaloga i spremnost obe strane da nastave saradnju po humanitarnim pitanjima".

Zupi je poslednji put posetio Moskvu u oktobru 2024. godine kako bi razgovarao o izgledima za okončanje rata sa Ukrajinom.