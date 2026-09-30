Svet

NA RAPORT U MOSKVU: Iranski diplomata završio kod legendarnog Sergeja Rjabkova - Evo o čemu su razgovorali

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

30. 09. 2026. u 20:37

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ZAMENIK ministra spoljnih poslova Irana Said Katibzadeh sastao se sa svojim ruskim kolegom Sergejem Rjabkovom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i međunarodnim dešavanjima.

НА РАПОРТ У МОСКВУ: Ирански дипломата завршио код легендарног Сергеја Рјабкова - Ево о чему су разговорали

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Katibzadeh, koji je na čelu Centra za političke i međunarodne studije pri Ministarstvu spoljnih poslova Irana, razgovarao je sa Rjabkovom tokom posete Moskvi u sredu, prenosi iranska agencija Tasnim. 

Dvojica diplomata razmenili su mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa i saradnji Moskve i Teherana na međunarodnom planu, uključujući aktuelnu situaciju na Zapadu Azije, u uslovima eskalacije tenzija usled američko-izraelske agresije širom regiona.

Prema navodima na internet stranici ruskog Ministarstva spoljnih poslova, sastanak je održan u prijateljskoj, konstruktivnoj atmosferi zasnovanoj na poverenju, sa ciljem jačanja odnosa u okviru Sveobuhvatnog strateškog sporazuma.

Iran i Rusija su strateški saveznici, a dve zemlje održavaju konsultacije o brojnim pitanjima, posebno nakon što su predsednici Masud Pezeškijan i Vladimir Putin u januaru 2025. godine u Moskvi potpisali Sveobuhvatni strateški sporazum, koji je stupio na snagu u oktobru iste godine.

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