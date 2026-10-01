PANIKA NA NEBU! Jeftini ukrajinski „ubica projektila” dobio dvostruki sistem navođenja – evo šta sve može!

UKRAJINSKI proizvođač raketa „Fire Point” izmenio je objavljene specifikacije svog presretača za borbu protiv balističkih ciljeva FP-7.x; umesto ranije navedenog sistema za navođenje koji je koristio isključivo infracrveni senzor, ovo oružje sada ima kombinovani infracrveni i radarski sistem.

Marek Ladzinski / Zuma Press / Profimedia

Kompanija je na platformi X objavila ažuriranu specifikaciju rakete, koju naziva presretač FP-7.x „Freyja”. U avgustu, kada su suosnivač i glavni konstruktor Denis Štilerman predstavili projekat „Freyja”, iz kompanije „Fire Point” je saopšteno da će presretač koristiti infracrveni senzor sa funkcijom snimanja (imaging infrared seeker), koji se navodi prema toplotnom potpisu cilja. „Fire Point” nije objasnio razlog za ovu izmenu niti je naveo ko isporučuje radarsku komponentu.



Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo





Foto: AI/Gemini

Prema navedenoj specifikaciji, raketa FP-7.x je dugačka 7,25 metara (23,8 stopa) i ima prečnik od 0,53 metra (21 inč), dok se njena maksimalna brzina kreće u rasponu od 1.500 do 2.000 metara u sekundi, odnosno približno 5.400 do 7.200 kilometara na sat (3.400 do 4.500 milja na sat). Opremljena je parčadnom bojevom glavom koja eksplodira u blizini cilja, zasipajući ga metalnim fragmentima. Raketa koristi inercijalni sistem navođenja, uz pomoć senzora u samoj letelici koji prate njenu poziciju, dok tokom leta putem radio-veze prima korekcije putanje sa zemlje.Radi poređenja, ruska balistička raketa „Iskander-M” (Iskander-M) na kraju faze leta sa aktivnim pogonom dostiže brzinu od oko 2.100 metara u sekundi, prema podacima iz avgustovske prezentacije kompanije „Fire Point”. FP-7.x je presretač u okviru projekta „Freyja” – panevropske inicijative za izgradnju sistema za odbranu od balističkih raketa koji bi bio jeftiniji od američkog sistema „Patriot”. Ukrajina i devet drugih evropskih zemalja potpisale su 13. jula deklaraciju o pokretanju ovog projekta. Kompanija „Fire Point” deluje kao glavni sistemski integrator i potpisala je sporazume sa 13 evropskih odbrambenih kompanija – uključujući „Hensoldt”, „Thales”, „Diehl Defence”, „Saab”, „Kongsberg”, „Leonardo”, „MBDA” i „Safran” – o isporuci radara, sistema za navođenje, tragača i opreme za komandovanje i kontrolu.



„Fire Point” je kompanija sa sedištem u Kijevu, osnovana 2022. godine, najpoznatija po svojim jurišnim dronovima velikog dometa FP-1 i krstarećoj raketi FP-5 „Flamingo”. Model FP-7.x predstavlja bržu verziju balističke rakete kompanije za dejstvo po ciljevima na zemlji (FP-7); iz kompanije navode da se prvobitni dizajn rakete FP-7 oslanjao na rešenja sovjetskih presretača S-300 i S-400. Takođe ističu da je trup rakete izrađen od kompozitnih materijala kako bi se smanjili troškovi proizvodnje.



Izvršna direktorka kompanije „Fire Point”, Irina Tereh, izjavila je u julu za „Janes” da trenutna verzija FP-7.x koristi bojevu glavu sa udarnim i parčadnim dejstvom, što pruža male šanse za uništavanje samog bojevog dela dolazeće balističke rakete, te da kompanija planira razvoj presretača koji bi funkcionisao po principu direktnog sudara sa ciljem („hit-to-kill”). Navela je i da se očekuje da će se maksimalna brzina rakete povećati na oko 2.200 m/s kako se program bude dalje razvijao.



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