BRŽI NEGO RANIJE: Ukrajina razvila nove presretače za ruske dronove
UKRAJINA je razvila novu tehnologiju za presretanje ruskih dronova na mlazni pogon, a zemlje koje sa Kijevom imaju sporazume o saradnji u oblasti dronova mogle bi da pregovaraju o pristupu toj tehnologiji, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov za Juronjuz.
Budanov je rekao da se nova tehnologija već koristi u borbenim uslovima i da je glavni izazov povećanje proizvodnje pred intenzivniju fazu zime.
Prema njegovim rečima, novi sistemi u većini slučajeva mogu da presretnu ruske dronove na mlazni pogon, koji mogu da dostignu brzinu od oko 500 kilometara na sat.
- Svaka zemlja koja je sa nama zaključila ovu vrstu sporazuma ima, da tako kažem, pravo da nastavi pregovore o konkretnim proizvodima - rekao je Budanov, odgovarajući na pitanje o mogućnosti uključivanja nove tehnologije u postojeće sporazume.
Ukrajina je ranije koristila jeftinije dronove-presretače protiv ruskih napadačkih dronova tipa "šahed", ali su novi dronovi na mlazni pogon brži od ranijih presretača, čija je maksimalna brzina bila oko 300 kilometara na sat. Ukrajina je sporazume o saradnji u oblasti dronova zaključila sa više evropskih zemalja, među kojima su Litvanija, Letonija, Estonija, Holandija i Danska.
Sporazumi predviđaju saradnju u proizvodnji, transferu tehnologije i razmeni vojnih znanja.
(Tanjug)
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