NA DESETINE LJUDI PRIVEDENO U TURSKOJ: U toku je istraga, jedan novinski portal od danas zabranjen
TURSKI sud je naredio da se blokira pristup internet stranici i nalozima na društvenim mrežama nezavisnog novinskog portala T24, zbog sadržaja koji se smatra "LGBT+ propagandom", saopštilo je danas Ministarstvo pravde te zemlje.
Prvi krivični sud u Istanbulu naložio je blokiranje internet portala i naloga na društvenim mrežama T24, nakon što su vlasti utvrdile da je taj medij proizveo 118 sadržaja tokom prošle godine koji se smatraju "LGBT+ propagandom", navodi se u saopštenju ministarstva koje prenosi Rojters.
Odluka je poslata turskom odeljenju za sajber bezbednost na sprovođenje, a T24 je saopštio da još nije dobio zvanično obaveštenje o zabrani pristupa stranici, i da će se žaliti kada ga dobije.
Desetine ljudi je zatvoreno od početka septembra u okviru istrage koja je usmerena na LGBT+ grupe u Turskoj, pod nazivom "Moja porodica je bezbedna", za koju vlada navodi da ima za cilj zaštitu dece i porodičnih vrednosti.
Turske vlasti su već blokirale pristup internet stranicama i nalozima na društvenim mrežama koji pripadaju LGBT+ udruženjima, aktivistima i nezavisnim medijima kao deo istrage, uključujući i nalog na platformi "X" turske filijale organizacije Amnesti internešenel.
Represija je izazvala kritike grupa za ljudska prava i evropskih zvaničnika, a Evropska unija je pozvala Ankaru da poštuje slobodu izražavanja i slobodu medija.
Organizacija Hjuman rajts voč je saopštila da represija ugrožava osnovna prava i vladavinu prava i pozvao je vlasti da okončaju napade na LGBT+ grupe i aktiviste.
Prema pisanju agencije ANKA, Prvi sud za prekršaje u Istanbulu naložio je zatvaranje veb stranice i naloga na društvenim mrežama internet novinskog portala T24.
Odluka je poslata Direkciji za sajber bezbednost na sprovođenje.
Gokčer Tahindžioglu, glavni urednički koordinator T24, reagovao je na odluku o cenzuri rekavši - Tako oštra odluka može biti doneta kao rezultat pažljivo vođene kampanje blaćenja protiv institucije u kojoj rade desetine novinara i radnika. Reči ne mogu da izraze naše razočaranje -
(Tanjug, Sol haber)
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