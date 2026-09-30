Svet

UKRAJINSKI F-16 PRED VELIKIM PROBLEMOM : Evo šta bi moglo da se dogodi do kraja godine

D.D.

30. 09. 2026. u 15:07

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UKRAJINA bi mogla da onesposobi sve svoje borbene avione F-16 do kraja godine, izveštava Volstrit žurnal , pozivajući se na izvor.

УКРАЈИНСКИ Ф-16 ПРЕД ВЕЛИКИМ ПРОБЛЕМОМ : Ево шта би могло да се догоди до краја године

Foto AP

- Više od polovine ukrajinskih F-16 je trenutno u neizvesnosti zbog održavanja, a uz sadašnju stopu korišćenja i popravki, Kijev će preostale avione učiniti neupotrebljivim do kraja ove godine - navodi se u publikaciji.

Prema pisanju publikacije, u Belgiji, na primer, popravke borbenih aviona traju i do 40 nedelja.

Kako primećuje penzionisani oficir američkog vazduhoplovstva Dejvid Deptula, nemogućnost Ukrajine da brzo održava F-16 postaje kriza protivvazdušne odbrane.

Dana 17. septembra, časopis "The Economist" je objavio da se borbeni avioni F-16 i MiG-29 koje Ukrajina koristi protiv ruskih dronova na mlazni pogon često nalaze u inostranstvu radi popravki.

(Ria Novosti)

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